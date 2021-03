Papa Koly Kourouma : "L’accès à l’eau est une priorité du Gouvernement…"

CONAKRY- L'Humanité a célébré ce lundi 22 mars 21, la journée mondiale de l'Eau. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, qui a fait une déclaration à cette occasion, a assuré que l’accès à l’eau est une priorité pour le Gouvernement. Il a annoncé que des réformes ont été engagées pour faire de l’eau à l’horizon 2040 un facteur déterminent pour le bien-être social.

« Sous le leadership de son excellence le Pr Alpha Condé, le gouvernement guinéen a fait de l’accès à l’eau une priorité. Cette vision est en train d’être exprimée à ce jour par une volonté politique du président de la république pour engager un certain nombre de réformes d’une part, à travers la création depuis 2019 d’un département ministériel spécifique qui s’occupe de l’hydraulique et de l’assainissement. D’autre part, la définition d’une politique de l'Eau dont l’objectif global est de faire de l’eau à l’horizon 2040 un facteur déterminent de bien-être social, un vecteur de croissance économique inclusive et un levier de l’intégration sous régionale et de la coopération transfrontalière en matière d’eau », a déclaré le ministre d'Etat Papa Koly Kourouma.

En Guinée, en dépit des efforts fournis par les autorités dans ce secteur névralgique, l'accès à l'eau est encore un casse-tête pour de nombreux citoyens. Le ministre de l'Hydraulique a annoncé la mise en œuvre en cours de plusieurs projets d'envergures pour réduire le problème d'accès à l'eau potable dans les villes du pays. Il a notamment cité :

Le 4 ème projet Eau de Guinée" ;

Le projet Urbain d'eau de Guinée

Le projet d’adduction d’eau des villes de Gaoual, Lélouma, Lola, Tougué et Yomou (en cours d’exécution) ;

Le projet d’adduction d’eau de Fria, de Koubia et Beyla pour lequel les efforts sont déployés en vue de mobiliser les fonds de financement.

« Aux partenaires techniques et financiers, merci pour la contribution et bienvenue aux nouveaux accompagnements. A tous les usagers, qu’ils soient publics ou privés, aux personnes physiques, payez vos consommations d’eau pour garantir et de bénéficier des services d’eau », a lancé le ministre Papa Koly Kourouma, invitant les acteurs impliqués dans la gestion de l’eau, d’accroitre leurs contributions au développement et à la protection de cette ressource vitale.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com