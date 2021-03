Exhumation de corps dans les charniers : Ce qu'en disent les victimes du régime de Sékou Touré...

CONAKRY- L’annonce du président guinéen à vouloir exhumer les corps enterrés dans des "fosses communes" à travers le pays, semble être bien accueillie. Pour l’Association des Victimes du Camp Boiro (AVCB), cette promesse du dirigeant guinéen peut favoriser la réconciliation des fils du pays.

Au micro d’Africaguinee.com, Amadou Tounkara, porte-parole de cette association de victimes du camp Boiro indique que l’heure n’est plus aux déclarations mais aux actes.

‘’Nous le remercions d’avoir pensé aux victimes de la république. Il ne faut pas que ça se limite à des déclarations parce qu’avant cette déclaration il y en a eu d’autres. Le président Lansana Conté en son temps avait fait des déclarations, idem pour le président Moussa Dadis Camara et lui-même le président Alpha Condé a parlé de la commission provisoire de réconciliation nationale. C'est quelque chose aussi que nous avions salué en son temps, mais qui reste dans les tiroirs (…), maintenant nous souhaiterions que cela ne soit pas que des déclarations. On souhaite qu’on aille rapidement vers ces fosses communes pour que nous aussi on dise qu’on est des guinéens ’’, a souhaité Docteur Tounkara, avant de remercier le chef de l’Etat guinéen pour sa prise de position par rapports aux victimes d’exactions des guinéens.

‘’ Nous sommes très heureux de cette prise de position par rapport aux victimes. Ce qui est évident dans ce pays, les charniers sont communs à toutes les républiques, la première république a fait ses charniers, la deuxième république a fait ses charniers. Donc il y a des choses en commun dans cette république qui sont ces charniers’’ a-t-il souligné.

Pour docteur Amadou Tounkara, avant de parler de réconciliation nationale, il faut passer par plusieurs procédures. Selon notre interlocuteur, la première étape consiste d’abord à l’identification des charniers et voir comment exhumer les corps par fosses communes pour permettre aux veuves et aux familles de faire leur deuil.

‘’ Il y a assez de veuves qui sont décédées sans faire de deuil, les enfants sont là il n’y a pas là ou se repentir. Donc nous voudrions savoir où partir pour faire des prières en la mémoire de nos parents. C’est une décision que nous avons réceptionné avec beaucoup de bonheur’’ a dit en substance le porte-voix de Association des victimes du Camp Boiro (AVCB).

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel: (+224) 655 31 1113