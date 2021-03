Didier Six affiche ses ambitions: Face au Mali, "la victoire est impérative..."

CONAKRY-A moins d’une journée du derby ouest africain, entre maliens et guinéens, en éliminatoires de la CAN 2022, le sélectionneur français du Syli National de Guinée affiche déjà ses ambitions. Didier Six, qui a dirigé le premier entrainement de ses poulains, n’est pas allé du dos de la cuillère pour marteler à la face du monde que la victoire est ‘’impérative’’ face aux Aigles du Mali le 24 mars prochain.

‘’Maintenant, on a une équipe compétitive pour battre le Mali parce qu’il nous faut les 3 points absolus. On est chez nous, dans notre nouveau stade, donc il est hors de question de penser à autre chose que la victoire. Tout le monde est dans la difficulté mais il faut savoir la gérer’’, a lancé Didier Six.

Il y aura un groupe compétitif, selon le sélectionneur guinéen qui affûte ses armes dans l’antre du nouveau stade de Nongo. Son souhait est d’être premier du Groupe A, et pour ce faire, il faudra gagner les deux matchs qui lui restent.

‘’Notre souhait c’est d’être premier, et pour le faire on va aller gagner ces deux matchs qui nous restent. Ce qui est important qu’on ait toutes nos forces pour ce premier match et après on verra pour le reste. C’est vrai qu’on a rajouté des joueurs pour palier en cas de Covid 19. Cela nous a permis aussi de récupérer des joueurs qui évoluent en France en ayant cette attente-là. Avec mon staff et la Fédération, on est en train de gérer tout ça. Nous sommes en train de mettre quelque chose en place pour le match du Mali. Il y aura une autre équipe qui sera certainement plus réelle ‘’, a confié le coach, avant de s’adresser aux ‘’ joueurs locaux du dernier Championnat d’Afrique des Nations joué au Cameroun en début d’année 2021.

‘’J’ai dit aux jeunes qui ont joué le CHAN que l’équipe nationale A c’est encore autre chose, je les ai trouvé très bon pour le CHAN et donc il faut passer ce palier’’ a dit l’ancien international français.

Selon des sources proches de la Féguifoot, 10 joueurs guinéens ont rejoint la sélection dans la soirée du lundi 22 mars 2021. Parmi ces footballeurs, le milieu de terrain de l’AS Roma en série A italienne Amadou Diawara et les cinq autres évoluant dans le championnat de France.

A noter que Mady Camara de l’Olympiakos et Mohamed Bayo (17 buts en ligue 2 françaises), arrivent ce mardi à Conakry. Ainsi donc, Didier Six effectuera sa seconde séance d’entrainement ce mardi avec un groupe de 26 joueurs.

Bah Boubacar Loudah

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 113