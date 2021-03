Covid-19 : la Guinée accueille 10.000 doses de vaccins Spoutnik V et 40.000 seringues livrés par Rusal

Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, la Guinée a reçu ce lundi 22 mars 2021, à l’aéroport de Conakry Gbessia, une importante cargaison de vaccins en provenance de la Fédération de Russie. Il s’agit de 10.000 doses de vaccins Spoutnik V, de 40.000 seringues et autres réactifs qui ont été livrés par la compagnie minière Rusal.

Les autorités guinéennes, avec l’appui de ses partenaires russes, continuent leur croisade contre la maladie du coronavirus. C’est dans ce cadre qu’elles ont reçu, dans la soirée du lundi, 10.000 doses de vaccin Spoutnik V, anti-covid, qu’elles avaient commandées à partir de la Russie. La cargaison a été acheminée par le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Mikhaïl Bogdanov, en compagnie de la délégation de Rusal.

A leur descente de l’avion, la délégation a été accueillie par le ministre guinéen des Affaires Etrangères, Dr Ibrahim Kalil Kaba, en compagnie du ministre de la Santé, le médecin Colonel Rémy Lamah, du ministre de la Défense nationale, Dr Mohamed Diané, du ministre des Transports, Mohamed Keita, ainsi que des responsables de l’Agence nationale de la sécurité sanitaire (ANSS).

Dans son discours de circonstance, le vice-ministre russe des Affaires étrangères et représentant du président Vladimir Poutine en Afrique et au Moyen Orient, Mikhaïl Bogdanov, a salué les autorités guinéennes pour son accueil. « C’est un évènement important dans les relations russes et guinéennes puisqu’il s’agit de la livraison des médicaments et des comestibles pour le diagnostic et le traitement de la maladie périlleuse de Covid-19 qui sont très prisés aujourd’hui et qui sont organisés grâce à la société Rusal et au Service fédéral russe de la prospérité humaine et des droits des consommateurs», a souligné le vice-ministre russe des Affaires étrangères.

Pour Mikhaïl Bogdanov, la Guinée est un des partenaires majeurs de l’économie russe en Afrique de l’Ouest avec lequel, la fédération de la Russie réalise des projets importants dans l’avenir. « Nous réalisons des projets d’envergure pour les décennies à venir dans le domaine de l’exploitation des ressources minières, de la santé, de l’éducation et des liens humains », a-t-il ajouté, avant de saluer le chef de l’Etat guinéen, Alpha Condé.

Au nom du gouvernement guinéen, le ministre des Affaires Etrangères, Dr Ibrahim Kalil Kaba, a souhaité la bienvenue à son homologue russe et à sa délégation. « La profondeur et la qualité des relations russo-guinéennes date de l’indépendance de notre pays. Cette relation est au plan politique, économique, militaire, le plan sécurité et comme vous le voyez le plan sanitaire est au très beau fixe. Et, c’est sur requête du Président Alpha Condé que le Président Poutine a dépêché son vice-ministre en Guinée pour une visite d’amitié et de travail, mais aussi porteur d’une assistance médicale en matière de vaccins Spoutnik V contre la Covid-19. Cela ne nous étonne pas parce que la Russie est un vieil ami de la Guinée », a fait savoir Dr Ibrahim Kalil Kaba, qui a rappelé que cette cargaison n’est pas la première dans la lutte contre le coronavirus.

Pour sa part, le Directeur général de l’ANSS, Dr Sakoba Kéïta, s’est également félicité de l’arrivée de ces vaccins à Conakry au moment où le besoin se fait de plus en plus sentir. « C’est encore une fois de plus un témoignage des bonnes relations de la Guinée avec la Russie. On a reçu une quantité de vaccins que nous avons commandée de la Russie. Il y a aussi des tests de diagnostic, des seringues, d’autres matériels et d’équipements que nous venons recevoir dans le cadre de la riposte contre le coronavirus. Aujourd’hui, par faute de place, toute la quantité qu’on souhaitait recevoir n’a pas pu venir ; mais, qu’à cela ne tienne, d’ici qu’on ne termine d’inoculer les vaccins qui sont arrivés, ils vont envoyer le complément. C’est un ouf de soulagement pour nous les techniciens pour pouvoir satisfaire les besoins très pressants qui agissent sur nos services car, aujourd’hui, tout le monde veut se faire vacciner pour se protéger contre la Covid-19 », dira Sakoba Kéïta.