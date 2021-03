Manifestation annoncée à Kankan : "trop c'est trop, le Président doit respecter ses promesses "

CONAKRY-Une manifestation est annoncée cette semaine dans la ville de Kankan, où les populations font face à une double crise d'eau et d'électricité sans précédent.

Le mouvement citoyen pour l'électrification de la Haute-Guinée, vient d'annoncer une nouvelle manifestation dans la commune urbaine de Kankan, afin de réclamer une meilleure desserte en courant électrique et en eau.

Les jeunes ont appelé à manifester le 26 mars prochain. Rencontré dans la soirée de ce lundi 22 Mars 2021, le président du mouvement citoyen pour l'électrification de la Haute Guinée, a annoncé une nouvelle manifestation dans la cité Nabaya.

"Toute la jeunesse de Kankan est prête maintenant. Trop c'est trop. Et nous ne voulons plus de groupes électrogènes dans la ville. Le président doit respecter ses promesses après les élections. On est plus déterminé que jamais pour électrifier la Haute-Guinée ", a déclaré Ousmane M'billia Kaba.

Des banderoles, et d'autres affiches sont visibles ce lundi 22 Mars 2021, à travers les différents carrefours de la commune urbaine.

Les jeunes ont appelé à manifester le 26 mars prochain pour exiger du Gouvernement la construction immédiate d'un barrage pour la Haute-Guinée.

Depuis Kankan, Facély Sanoh

Pour Africaguinee.com