La révélation de Bantama Sow : "J'ai fait le tour de Hamdallaye, Bambéto…"

CONAKRY-Le ministre d'Etat en charge des Sports a fait une confidence ce week-en alors qu'il était en tournée d'identification des sites devant abriter les stades et autres infrastructures connexes destinées à l'organisation de la CAN 2025.

Sanoussy Bantama Sow a en effet révélé que lorsqu'il était ministre de la Jeunesse, l'Etat avait voulu construire des infrastructures de loisirs et d'apprentissage en faveur des jeunes de l'axe Hamdallaye-Bambéto, afin qu'ils quittent la rue.

Selon le ministre des Sports, le projet n'avait pas abouti tout simplement parce qu'il n'y avait pas d'espaces appartenant à l'Etat.

"Quand j'étais ministre de la Jeunesse, les gens nous ont dit que si vous voyez que les jeunes de Hamdallaye, Bambéto sont toujours dans la rue, c'est parce qu'il n'y a pas de maisons des jeunes, il n'y a pas de terrains de football, il n'y a pas de centre de santé.

J'avais fait le tour de tous ces quartiers, où on n'a trouvé aucun espace appartenant à l'Etat. On a dit que l'Etat est prêt à acheter les espaces vides pour construire ces infrastructures pour les jeunes, mais on n'en a pas trouvé", a confié le ministre Sow.

"Chacun veut que tout soit pour lui alors que l'Etat a la capacité d'exproprier un particulier pour cause d'utilité publique", a-t-il fait observer.

