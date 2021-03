Issiaga Sylla démarre une fin de saison excitante avec le RC Lens

Le RC Lens est, assurément, l’équipe la plus surprenante du championnat de France cette saison. Promue en Ligue 1 l’été dernier, la formation nordiste dispute le top 10 de la L1 et est en course pour jouer la Ligue Europa. Emmenés par un Franck Haise très intéressant au niveau des idées de jeu, les Lensois sont bien partis pour réaliser une grande saison. À eux d’être sérieux dans ce sprint final qui commence.

Le RC Lens est de retour en Ligue 1, pour le plus grand plaisir des amateurs du stade Felix-Bollaert. Après des années galères à l’échelon inférieur, les Sang-et-Or fêtent comme il se doit leur retour dans l’élite. Grâce à un jeu séduisant et une équipe bien construite par la direction, les Lensois font sensation dans l’Hexagone, au point d’être l’une des équipes les plus plaisantes à voir jouer.

En effet, grâce à un 3-5-2 extrêmement bien géré, Lens offre de sacrés casse-têtes aux adversaires et pointe aujourd’hui à la 6ème place, à égalité de points avec Marseille (5ème). Certes, il reste 8 journées à disputer, et donc 24 points possibles, mais le parcours des Nordistes relève déjà de l’exploit et mérite de l’attention.

Tout roule à Lens et le recrutement y est pour quelque chose. Gaël Kakuta est rentré au bercail cet été, lui qui a beaucoup voyagé : Chelsea, Amiens, Rayo Vallecano… et il apporte son expérience. En début de saison, il avait été l’un des grands artisans de l’excellent lancement des Lensois, qui s’étaient notamment imposés face au Paris Saint-Germain à domicile. Evidemment, Kakuta n’est pas la seule satisfaction de l’effectif, les présentes de Loïc Badé et de Facundo Medina en défense sont à souligner, comme le milieu Seko Fofana et Cheikh Doucouré. En attaque aussi, Florian Sotoca, Simon Banza et Arnaud Kalimuendo, prêté par le PSG, font sensation. D’ailleurs, selon les paris Ligue 1, Lens est favori pour terminer 6ème derrière le PSG, Lens, Lyon, Monaco et donc Marseille. Un signe fort de la régularité lensoise depuis le début de la saison.

La force lensoise est également située sur les côtés. Avec un 3-5-2 assez offensif, les latéraux ont énormément de place pour attaquer et cela réussit plutôt bien aux pistons. En effet, à droite, Jonathan clause réalise la meilleure saison de sa carrière, du haut de ses 28 ans, de même côté gauche ou il y a un peu plus de concurrence. En effet, que ce soit Issiaga Sylla, prêté par Toulouse, ou Massadio Haïdara, le rôle de piston gauche est bien occupé. En ce qui concerne Sylla, international Guinéen, le temps de jeu est assez conséquent puisqu’il a participé à 18 matchs de Ligue 1 pour 1 but. Il est assurément l’une des bonnes pioches de la direction.

Pour la fin de la saison, Lens se battra avec ses armes et ne devrait pas renier ses idées de jeu alors qu’une place en Coupe d’Europe est à la clé à la fin de la saison. L’élimination en Coupe de France est aussi une bonne chose puisque désormais les Sang-et-Or se concentrent sur la Ligue 1…