Guinée : Alpha Condé évoque une page très "sensible"…

CONAKRY- Le Président guinéen Alpha Condé entend ouvrir une page très sensible de la douloureuse histoire politique contemporaine de la Guinée. Le dirigeant guinéen veut exhumer les corps enterrés dans des "fosses communes" à travers le pays. Il annonce qu'il a déjà saisi les Nations-Unies pour l'accompagner dans ce processus. Le but est, selon lui, de favoriser la réconciliation des guinéens.

Gouvernance sous le régime Sékou Toure…

‘’Sous la première République il y a eu le camp Boiro (un camp militaire au sein duquel existait une prison, ndlr), ensuite il y a eu Kindia et les évènements de 2007 et autres. Le drame en Guinée, ce que la même personne de la même famille peut être à la fois bourreau et victime. Ceux qui ont été bourreaux pendant la première république sont devenus victimes à Kindia ou ailleurs par après. Nous devons donc assumer notre histoire dans son aspect négatif comme dans son aspect positif. Sinon, nous ne pourrons jamais nous réconcilier’’ a prôné le chef de l’exécutif.

Exhumations de corps des victimes…

Le chef de l’Etat annonce qu'il a demandé aux Nations-Unies de l'accompagner pour l'exhumation des corps enterrés dans des fausses communes, pour permettre à leurs proches de faire le deuil et leur offrir des sépultures dignes.

‘’J’ai demandé aux Nations-Unies de nous accompagner pour déterrer les gens des fosses communes. Si c’est avec l’ADN qu’on puisse les retrouver, qu’il en soit ainsi. Beaucoup de familles disent que tant qu’elles n’auront pas données une sépulture correcte à leurs défunts qu’elles ne pardonneront pas. Mais il faut qu’on apprenne à nous pardonner’’ a souhaité le chef de l’Etat guinéen.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 655 31 11 13