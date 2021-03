France : dopage avéré lors de courses hippiques

Alors que la saison hippique est ralentie pour cause de crise sanitaire en Europe, la discipline équine vit une période sombre en France, l’un des pays où la passion pour les chevaux ne cesse pourtant de croître.

Ces derniers jours, et contre toute attente, une enquête de police vient effectivement de confirmer le dopage de nombreux chevaux lors d’événements hippiques de renom, venant ternir un peu la belle image de ce sport ô combien prisé par les passionnés du genre. Pronostics sur le pmu de sites comme Turfoo, cagnottes reversées aux jockeys, valeurs des chevaux : c’est tout un monde qui pourrait être bouleversé à la suite de cette découverte.

Au terme d’une enquête de plusieurs mois, comme le rappelle nos confrères du Parisien, une organisation de dopage a ainsi été révélée, mettant notamment en cause l’entraineur italien Andrea Marcialis, vainqueur de nombreuses courses ces derniers mois.

Un entraîneur italien condamné pour organisation de dopage

Suspecté de dopage et de « faux et usage de faux » lors de différentes courses auxquelles ses chevaux ont pris part, le dirigeant de la société Team Marcialis a été condamné à une suspension d’activité jusqu’en 2025 à minima, et pourrait subir de lourdes conséquences judiciaires de ses actes. Il a notamment passé plusieurs nuits dans la prison de Beauvais.

France Galop et la Fédération nationale des courses hippiques, en charge de l’organisation des différents événements, se sont de leur côté montrés solidaire et ont qualifié ces actes de « très graves ». Plusieurs complices ont notamment été entendus par les enquêteurs.

Après avoir époustouflé le grand public lors d’événements comme le Prix d’Amérique et le Prix de France, l’hippisme a donc déçu et devra vite redorer son blason pour ne pas casser sa croissance historique. Depuis quelques années en Europe, et notamment en France, la discipline ne cesse de voir sa popularité augmenter. Espérons que ce coup de filet policier ne viendra pas tout remettre en question.