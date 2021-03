Vidéo obscène à Kankan: "C'est des actes pareils qui ont ruiné la cité Sodom…"

KANKAN- La fuite de la sextape impliquant des élèves dans la ville de Kankan continue de susciter des réactions indignées. Chez les religieux, on crie au scandale et on exige des actions fortes.

Le sujet est au centre de tous les débats dans la commune urbaine de Kankan. Yacouba Camara, condamne fortement cet acte ignoble.

"Réellement je n'ai pas regardé la vidéo, mais ce qui est sûr c'est un acte condamnable et la religion n'accepte pas. C'est à cause des actes pareils qu'Allah a renversé une partie de la terre (Sodom, ndlr). La ville sainte de Kankan ne mérite ça. Les parents doivent éduquer les enfants pour éviter des comportements qui déshonorent " réagit Yacouba Camara, un religieux de la place.

Selon cet autre religieux et chroniqueur en arabe, les auteurs doivent punis afin d'éviter la colère de Dieu dans la cité de nabaya.

" Les auteurs de cet acte doivent être punis afin de mettre fin à cette pratique malsaine qui ne pas en adéquation avec la religion, si les élèves font des choses ignobles dans cette zone ici à Kankan, c'est vraiment déplorable. Il est temps pour les autorités de se faire entendre maintenant, et surtout les autorités religieuses de la place", a dénoncé Oumar Diaby.

Depuis Kankan, Facely Sanoh

Pour Africaguinee.com