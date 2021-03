Alpha Condé : "Plus le mensonge est gros, plus les guinéens y croient…"

CONAKRY-Le dirigeant guinéen s'est évertué à faire un diagnostic sur les maux dont souffre la société guinéenne. Pour amener les guinéens à changer de mentalité, Alpha Condé propose une thérapie très originale : une révolution culturelle basée sur l'éducation civique.

"Il faut une révolution culturelle pour changer la mentalité des guinéens. C'est pourquoi nous avons décidé d'enseigner l'éducation civique de l'école primaire à l'université. Il est très facile de changer le matériel, de développer, le plus difficile, c'est le changement des mentalités. Or, nous avons beaucoup de défauts. Il faut qu'on ait le courage de reconnaître nos défauts : plus le mensonge est gros, plus les guinéens y croient", a déclaré Alpha Condé lors d'une rencontre axée sur l'entrepreneuriat feminin, à Conakry.

Le dirigeant qui dit avoir pris le temps de connaitre ses compatriotes soutient que le guinéen en général n'aime pas le "bonheur" de son prochain.

"Le guinéen n'aime la promotion de l'autre alors que la promotion de votre prochain peut vous être bénéfique. Si votre voisin a un véhicule, si votre enfant est malade, il peut vous aider. Mais nous avons ce défaut : nous n'aimons le bonheur des autres, nous ne nous aimons pas les uns les autres. Il faut qu'on se parle franchement les yeux dans les yeux. La seule façon de se corriger, c'est de reconnaitre ses défauts", enseigne-t-il.

A suivre…

Africaguinee.com