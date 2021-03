Trêve internationale : Compromis à minima autour de Naby Keita...

CONAKRY-Durement frappé par la décision de la ligue française de football professionnelle qui le prive de plusieurs de ses joueurs clefs évoluant dans le championnat français, Didier Six, le sélectionneur guinéen peut se contenter de Naby Keita Déco, son "maitre à jouer". Du moins pour le derby ouest-africain (Guinée-Mali) en match de qualification de la prochaine CAN. Liverpool a accepté un "compromis à minima" autour de son dossard 8.

Le club anglais a accepté de libérer son milieu pour disputer le match entre la Guinée et le Mali qui se jouera le 24 mars prochain à Conakry, en éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Par contre, Naby Keita manquera le match contre la Namibie, classée par la Grande Bretagne sur la zone rouge en ce qui concerne le coronavirus.

"Nous avons reçu un courrier de Liverpool. Comme la Namibie est en zone rouge du coronavirus, Liverpool ne veut pas que Naby Keita aille là-bas », explique Didier Six.

Dès après le match contre le Mali, le milieu de Liverpool reprendra aussitôt l'avion pour rejoindre son club. Alors que Naby Keita et ses coéquipiers ont dit adieu au championnat dominé par Manchester City et sont même absents du Big for, le seul espoir qui leur reste est la Ligue des Champions où ils affronteront en ¼ des finales le Real Madrid de Karim Benzema.

Africaguinee.com