Santé de Chérif Bah, Gaoual et cie : Ce que "recommande" Alpha Condé…

CONAKRY- Alors que la polémique enfle sur l'état de santé des "détenus politiques" incarcérés à la maison centrale de Conakry, le ministère guinéen de la Justice vient de faire une mise au point. Dans un communiqué lu vendredi soir à la télévision nationale, le département de la Justice Garde des Sceaux, a annoncé que le Président Alpha Condé a recommandé que tous les détenus -qui le souhaitent-, soient suivis tous les jours par leurs médecins traitants.

Le ministère de la justice rappelle qu’il a un personnel qualifié qui suit régulièrement tous les détenus et s’enquiert de leur état de santé au quotidien. Selon le département de la justice, ce collège médical dûment assermenté pour tous les cas qui le nécessitent, procède à des hospitalisations autorisées par les services pénitentiaires. Il en a été ainsi pour plusieurs cas, selon le garde des Sceaux.

"Concernant le cas de Ibrahima Cherif BAH, Ousmane Gaoual Diallo et d’autres, en plus des dispositions habituelles et pratiques relatives à la santé des détenus, le chef de l’Etat a recommandé pour les détenus qui le souhaitent, qu’ils soient suivis tous les jours par leurs médecins traitants. Comme par exemple Ibrahima Cherif Bah, dont l’épouse a déclaré qu’il n’était pas malade. Celui-ci est hospitalisé à l’Hôpital Ignace-Deen pour une meilleure prise en charge bénéficie de tous les soins appropriés. Il est à noter que son état de santé s’améliore et il n’y a donc pas de péril en la demeure’’, précise le communiqué du ministère de la Justice lu sur les ondes des medias d’Etat.

Quid des malades du Covid-19 ?

Pour les détenus contaminés par le Covid-19 , ce même communiqué note que ces personnes ont contracté cette maladie par le biais des visiteurs dans le cadre du droit de visite prévu par la loi.

‘’A ce propos, le ministère de la Santé a très tôt exigé que tous les visiteurs soient testés négatifs avant toutes rencontres avec les détenus. Une des mesures fortes prises par le ministère de la Justice dans le cadre de la riposte contre la pandémie en milieu carcéral a été la création à la maison centrale d’un centre de traitement et de prise en charge des malades de Covid-19 par les services de l’ANSS. Ce centre est l’un des meilleurs dont s’est doté le pays’’, a indiqué cette missive.

Le ministère de la justice précise que dans le souci d’une bonne administration de la justice, les procédures engagées suivent leur cours normal. ‘’Les procès attendus se tiendront rapidement dans le respect des droits des détenus et de l’indépendance de la justice. En tout état de cause, le ministère rassure l’opinion nationale et internationale que tous les détenus pour les infractions à la loi et divers délits sont traités dans le respect de leurs droits fondamentaux et de la dignité humaine", assure le ministère de la justice.

La chancellerie réitère que tous les détenus ont droit à la visite de leurs familles, leurs proches et toute personne qui souhaite les rencontrer et qui pourrait témoigner de leurs conditions réelles de détention et de leur état de santé en toute transparence.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 655 31 11 13