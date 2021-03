Préparatifs de la Can 2025 : les annonces de Bantama Sow à Boké…

BOKE-La Guinée devrait organiser la 35ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations en 2025. Alors que le temps joue contre la Guinée qui ferme la porte à toute éventualité d'une co-organisation de cette compétition, les autorités sportives hâtent le pas.

Le Comité d'Organisation de la Coupe d'Afrique des Nations (COCAN), a entamé une tournée en province pour identifier les sites devant abriter les stades et autres infrastructures connexes. Ce vendredi 19 mars, le ministre des Sports Sanoussi BANTAMA SOW qui préside le COCAN était à Boké.

La mission se rendra respectivement à Boké, Kindia et Labé en cette fin de semaine. L'objectif vise d’une part, à faire le point sur les domaines identifiés pour la réalisation des infrastructures dédiées à la CAN 2025, et d’autre part à procéder à la mise en place des comités locaux.

"L'objet de notre visite est de créer le comité local du COCAN. Dans chaque région retenue, il y aura un comité local qui sera présidé par le Gouverneur de la région administrative (…). Le deuxième objectif de notre visite est d'identifier définitivement les sites retenus dans la région pour abriter la compétition. D'abord, il y aura le stade de compétition, mais il y aura également deux villages CAN", a-t-il dit.

Sanoussi Bantama Sow a indiqué que Boké fait partie des six sites retenus pour abriter la compétition. Le ministre des Sports révèle toutefois que quelques soucis sont enregistrés sur certains sites retenus, notamment à Labé, Boké et Kankan. "A N'zérékoré nous n'avons pas de problème. On aura un stade à Yomou qui pourra faciliter le bitumage entre ces villes", a-t-il déclaré.

Le ministre des Sports précise que l'organisation de cette compétition va accélérer le développement de la Guinée.

"Depuis 2013 notre pays est en train de se battre pour avoir une organisation de la coupe d'Afrique des Nations. Comme vous le savez, c'est un évènement qui peut développer notre pays dans tous les domaines : Santé, habitat, télécommunication, transport. C'est donc tous ces secteurs économiques qui sont concernés", a rappelé le ministre d'Etat en charge des Sports.

Depuis Boké, Oumar Sory Camara

Pour Africaguinee.com