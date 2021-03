KANKAN-La fuite d'une sextape impliquant des élèves fait scandale dans la ville "sainte" de Kankan, en haute Guinée.

Si jusque-là, le phénomène de sextape ne concernait que, pour la plupart, des adultes, désormais il touche une couche très jeune. Une vidéo sextape dans laquelle on voit un groupe d'élèves en plein ébats sexuels vient de fuiter sur les réseaux, dans le Nabaya.

La partouze dure environ 1min 50. On voit 6 élèves dont 3 filles et 3 garçons en train de s'envoler en l'air non loin d’un établissement scolaire public de la commune urbaine.

Sitôt sa fuite, la vidéo a suscité des vagues de réactions indignées dans l'enceinte du lycée-collège sis au centre-ville de Kankan.

Les principaux acteurs de la vidéo érotique ont été tous convoqués par la direction de ladite école. A rappeler que, ces élèves sont respectivement en classes de 10e et 12e Année.

Cette affaire de mœurs vient s'ajouter à une autre dizaine de cas enregistrée ces dernières semaines en Guinée.

Il y a environ deux semaines, c'est la vidéo d'un artiste très connu qui a fuité sur les réseaux sociaux.

A suivre…

Africaguinee.com