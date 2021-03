Dalein fustige les casses : "On dirait que le Gouvernement est devenu fou…"

CONAKRY- L’opposant Cellou Dalein Diallo s'est insurgé ce samedi 20 mars 2021, contre les opérations de déguerpissement en cours dans le Grand Conakry. Pour le leader de l'UFDG, c'est comme si le Gouvernement est devenu "fou".

Cellou Dalein fustige « la folie » de l’Etat guinéen qui, selon lui, détruit, sans aucun «programme d’élargissement et de modernisation » des espaces libérés. Face à cette situation, l’opposant appelle ses militants à «la mobilisation » car, soutient-il, "pas question de se résigner à subir cette dictature". Extrait.

"Il n’est pas question qu’on accepte de laisser Alpha Condé brimer les guinéens et de confisquer nos droits et libertés. Aujourd’hui on dirait que le gouvernement est devenu fou. Hier, en revenant de Tanèné ou j’étais allé prendre part aux obsèques du fils d’Elhadj Sekounah, j’ai vu les décombres des destructions auxquelles s’est livré le gouvernement dans un contexte de crise sanitaire et économique aigue où les pauvres populations ont besoins de l’assistance, de la solidarité du gouvernement.

Ils ont détruit des maisons d’habitations faisant des centaines de sans-abris. Ils ont détruit là où les gens tiraient l’essentiel de leurs revenus. Sans préavis, sans indemnisation. Même une armée d’occupation ne pouvait pas faire pire. J’ai parlé avec les gens, ils n’ont pas été prévenus. C’est la haine et la violence, comment peut-on expliquer cela ? Est-ce qu’Alpha condé est en train de sanctionner le peuple de Guinée parce qu’ils n’ont pas voté pour lui ? Ces pauvres gens qui avaient un abri, une petite maison, étaient là, certains depuis la période coloniale. Alors que le gouvernement n’avait aucun programme d’élargissement ou de modernisation de la voie publique. Personne ne peut contester la mise en place d’un programme d’élargissement ou de la modernisation de la voie publique, mais il faut choisir le moment et la manière. Nos compatriotes ont besoin de respect et d’assistance.

Si on a besoin de l’espace pour élargir la voie, mais venez voir les gens, les sensibiliser. De façon forfaitaire et symbolique, venez voir les gens, donnez-leur un million et dites-leur que dans une semaine, on va venir parce qu’on a un programme d’élargissement. (…) . Même si ce un million ne couvre pas les frais de reconstruction d’un abri, mais, au moins, le citoyen se sentirait respecté. (…) Ils n’ont pas eu droit à l’assistance. Dans le cas actuel, il y a la crise sanitaire et économique, ils ont eu droit non pas à l’assistance du gouvernement, mais à la violence de l’Etat».