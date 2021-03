Congrès électif de la Féguifoot : Naissance d'un Mouvement de soutien à Antonio Souaré ...

CONAKRY- Afin de faire prévaloir les acquis de M. Mamadou Antonio Souaré à la tête de la Fédération Guinéenne de Football (Féguifoot), un mouvement de jeunes vient de mettre en place une structure de soutien pour accompagner le président sortant.

A l’occasion de son baptême de feu, ce vendredi 19 mars 21, le "Mouvement de Soutien à Antonio Souaré pour la Continuité" (MSAC), a défini plusieurs actions qu'il entend dérouler sur le terrain pour la réélection de leur candidat à la tête de l’instance dirigeante du football guinéen.

Le Modérateur Barry Mamadou Sadialiou, au cours de son intervention a rappelé l'objectif de la mise en place de cette structure de soutien à M. Antonio Souaré.

‘’L’évidence et la vérité doivent être défendues et méritent d’être soutenues. Les hommes dont les sacrifices nous ont aidés à oublier le chapitre sombre de l’histoire de notre football méritent aussi les hommages et les honneurs publics. C’est avec un cœur ferme et rassuré, plein de joie que j’adresse mes salutations sincères, de soutien et de remerciement à notre grand homme, qui est aussi un homme de foi et sincère en la personne de M. Antonio Souaré. Nous soutenons et assistons avec toutes nos forces sa candidature. Nous sommes tous rassurés que cet homme est un grand travailleur et serviteur de sa nation’’ a salué le jeune modérateur.

Selon Sadialiou Barry, les actes posés par M. Souaré depuis qu’il est à la tête de la Féguifoot doivent être salués et soutenus. Son bilan plaide en sa faveur, a-t-il dit. ‘’Il est temps de remettre les pendules à l’heure pour le football guinéen. Il est le seul capable de redresser et améliorer les choses à la Féguifoot’’ a-t-il soutenu.

Pour le Président du M.S.A.C, Diallo Harouna, le football du pays renait de ses cendres depuis l’avènement d’Antonio Souaré à la tête de la fédération. ‘’ La Féguifoot c’est pour M. Antonio Souaré. Sans ce dernier, le football guinéen était déjà enterré. Depuis qu’il est à la tête de la fédération, le football guinéen s’améliore’’ a souligné le président du M.S.A.C.

Alpha Yaya Diallo, Coordinateur de ce mouvement, pour sa part s'est félicité de la mise en place de cette structure. Pour M. Diallo, l’heure n’est plus aux discours mais aux bonnes actions qui doivent être reconnues.

‘’Nous ne sommes pas là par affinité, mais aujourd’hui les guinéens voient la réalité. J’espère tout simplement que le peuple de Guinée n’est pas prêt à perdre son football parce que depuis qu’Antonio Souaré est venu à la tête de la Féguifoot tout a changé. A voir seulement le niveau appréciable du championnat national, on ne peut que nous en féliciter’’, s’est réjoui Alpha Yaya Diallo.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 655 31 11 13