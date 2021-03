Alpha Condé : " Tant que la femme dépend de l'homme pour vivre…"

CONAKRY- Le Président guinéen entend faire de l'autonomisation de la femme une priorité ! En ce mois de mars consacré à la promotion des Droits de la femme, Alpha Condé multiplie les annonces en faveur de cette couche. En Guinée, selon les estimations, plus de 50% de la population sont des femmes.

Le chef de l'exécutif guinéen a promis ce vendredi 19 mars que son Gouvernement va accompagner les femmes pour qu'elles soient autonomes économiquement. "Le rôle du Gouvernement est d'aider toutes les femmes guinéennes surtout les plus déshéritées à transformer leur condition de vie qui commence d'abord par l'indépendance économique", a déclaré le président Condé, indiquant que tant que la femme dépend de l'homme pour vivre et faire des enfants, elle n'existe pas. Il affirme que la Guinée doit être un modèle dans l'émancipation des femmes en Afrique et dans le monde.

"Tant que la femme dépend de l'homme pour vivre et faire des enfants, elle n'existe pas. Mais lorsqu'elle a son autonomie économique, elle est capable de se suffire elle-même et de se s'occuper de ses enfants. Quiconque parle de l'émancipation de la femme en oubliant que ça commence par l'émancipation économique, il trompe les femmes. Pour toute bataille, ça commence d'abord par l'indépendance économique. Donc, il faut que les femmes prennent des initiatives, nous allons vous accompagner. Nous devons être un modèle dans l'émancipation des femmes en Afrique et dans le monde", a assuré Alpha Condé.

Très souvent, c'est la pauvreté qui amène les familles à donner les filles en mariage avant l'âge de 18 ans, soutient-il, vantant la bravoure de la femme guinéenne, capable selon lui, de faire des miracles si elle est accompagnée.

"Les femmes guinéennes ont beaucoup de maîtrise d'un certain nombre d'activités, mais ce qui a manqué pendant longtemps, c'est l'accompagnement du gouvernement. Si on accompagne les femmes, je suis certain qu'elles sont capables de faire des miracles", a-t-il martelé.

A suivre…

Africaguinee.com