Travaillons main dans la main sur la voie de la réduction de la pauvreté et du développement

L’année 2021 marque le centenaire de la fondation du Parti communiste chinois. En ce moment historique important, la Chine a remporté une victoire globale dans la bataille décisive contre la pauvreté, s’est complètement débarrassée de la pauvreté absolue, qui préoccupait le pays depuis des millénaires, en se frayant une voie dans la réduction de la pauvreté aux caractéristiques chinoises. Il s’agit d’un miracle dans l’histoire de réduction de la pauvreté de l’humanité, créé par le peuple chinois sous la direction du Parti communiste chinois.

La voie de la réduction de la pauvreté aux caractéristiques chinoises s’avère efficace. Depuis la mise en œuvre de la politique de réforme et d’ouverture il y a plus de quatre décennies, un total de 770 millions de ruraux pauvres est sorti de la pauvreté en Chine, ce qui représente plus de 70% de la population sortie de la pauvreté dans le monde au cours de la même période. Ces huit dernières années en particulier, les 98,99 millions d’habitants ruraux vivant autrefois sous le seuil de pauvreté, les 832 districts démunis et les 128 000 villages déshérités sont tous sortis de la pauvreté. Le niveau de revenu des déshérités a considérablement augmenté et les populations sorties de la pauvreté en ont fini avec les difficultés pour se nourrir, se vêtir et bénéficier de l’enseignement obligatoire, de l’assurance maladie de base, de logements sûrs et d’un accès à l’eau potable. Plus de 20 millions de patients pauvres ont reçu un traitement par catégories, près de 20 millions de déshérités ont bénéficié de minima sociaux et de subventions spéciales, et plus de 24 millions de handicapés en difficulté et de personnes gravement handicapées ont eu accès à des subventions et à des soins médicaux. 1,1 million de kilomètres de routes rurales ont été construites ou réhabilitées, 35 000 kilomètres de voies ferrées ont été construites, la fiabilité de l’approvisionnement en électricité des réseaux électriques ruraux dans les régions défavorisées s’élève à 99%, tous les villages déshérités desservis par le réseau électrique national ont désormais accès à l’électricité triphasée, plus de 98% des villages déshérités sont couverts par la fibre optique et la 4G. Les habitations vétustes de 7,9 millions de ménages pauvres, soit 25,68 millions de personnes démunies, ont été rénovées, 35 000 zones de relogement comportant 2,66 millions de logements ont été aménagées, et plus de 9,6 millions de déshérités des régions défavorisées par la nature ont été relogés dans des endroits plus accueillants.

La voie de la réduction de la pauvreté aux caractéristiques chinoises appelle de grands efforts. La lutte contre la pauvreté est une affaire importante dans la gouvernance de l’État. Aucun pays du monde ne fait exception. En tant que plus grand pays en développement du monde, la Chine a été confrontée à une tâche particulièrement ardue en matière de réduction de la pauvreté. La Chine est un pays socialiste. En tant que parti au pouvoir, le Parti communiste chinois reste toujours attaché au concept de développement centré sur le peuple et œuvre au bonheur du peuple chinois et au renouveau de la nation chinoise. Depuis 2012, le Parti communiste chinois a intégré la lutte contre la pauvreté dans les stratégies nationales. Des institutions spécialisées dans la lutte contre la pauvreté ont été mises en place au sein des gouvernements à tous les échelons. Des millions de cadres ont travaillé d’arrache-pied en première ligne pour lutter contre la pauvreté. Plus de 1 800 d’entre eux ont donné leur précieuse vie. Nous avons fait valoir l’atout politique du système socialiste permettant de rassembler toutes les forces de l’État pour accomplir les tâches majeures. Nous avons mobilisé toute la société dans la bataille décisive contre la pauvreté, en mettant en place un système de lutte interrégional et intersectoriel contre la pauvreté, afin de faciliter les flux de talents, de capitaux et de technologies vers les régions défavorisées. Nous nous sommes attachés à la stratégie d’assistance ciblée aux démunis, en mettant en œuvre une gestion personnalisée en faveur des déshérités, en allouant avec précision des ressources de lutte contre la pauvreté et en accordant un soutien ciblé aux déshérités. Nous avons adopté des mesures appropriées en fonction des conditions locales et nous nous sommes attaqués aux causes profondes de la pauvreté par le développement. Notre approche est passée de l’assistance exogène au renforcement de la dynamique endogène des individus en situation de pauvreté. Nous avons mis l’accent sur l’association de l’aide contre la pauvreté avec le raffermissement de la volonté à sortir de la pauvreté et la promotion de l’éducation. Nous avons travaillé à mobiliser l’enthousiasme, l’initiative et la créativité des populations démunies, tout en les aidant à exalter la force endogène pour se débarrasser à la fois de la pauvreté matérielle et de la pauvreté intellectuelle, et à raffermir la confiance et le courage pour se dresser.

La voie de la réduction de la pauvreté aux caractéristiques chinoises ne manque pas de soutiens. Dans un contexte où la situation mondiale de la pauvreté demeure toujours grave et où les inégalités entre les riches et les pauvres se creusent dans certains pays, la Chine a atteint avec dix ans d’avance les objectifs de réduction de la pauvreté du Programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies. Ces réalisations appartiennent à la fois à la Chine et au monde, et sont largement saluées par la communauté internationale. Dans une lettre récemment adressée au Président Xi Jinping, le Secrétaire général des Nations unies António Guterres a félicité la Chine pour sa victoire globale dans l’éradication de la pauvreté absolue. Il a déclaré que cette réalisation majeure était une contribution significative à la réalisation d’un monde meilleur et prospère, tel que décrit par le Programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies, et constituait une source d’espoir et d’inspiration pour la communauté internationale tout entière. Selon lui, cette réalisation prouve que l’engagement politique du gouvernement et la stabilité des politiques sont essentiels pour améliorer les conditions des plus pauvres et des plus vulnérables, et que les modèles de développement axés sur l’innovation, verts et ouverts représentent une opportunité majeure et apporteront du bien-être à tous.

La pauvreté est une tare persistante de la société humaine, et l’éradication de la pauvreté est toujours un défi majeur pour le développement et à la gouvernance dans le monde. Depuis l’indépendance de la Guinée il y a plus de 60 ans, le gouvernement guinéen a déployé des efforts inlassables pour développer l’économie nationale. En particulier, depuis l’accession du Président Alpha Condé au pouvoir, la Guinée a augmenté les investissements dans la construction d’infrastructures et mis en place une série de mesures au profit de la population. Par conséquent, des résultats remarquables ont été enregistrés dans le développement économique. La Chine est un bon ami, un bon partenaire et un bon frère de la Guinée. La Chine est disposée à renforcer les échanges d’expériences en matière de réduction de la pauvreté, à renforcer la synergie des stratégies de développement et à élargir la coopération amicale et pragmatique avec la Guinée, tout en contribuant à la cause de la réduction de la pauvreté en Guinée. Travaillons ensemble pour bâtir une communauté avec un avenir partagé pour l’humanité !

HUANG Wei

Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire

de la République Populaire de Chine en République de Guinée