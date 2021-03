Le Président Alpha Condé arbitre et régulateur des règles du jeu économique

Il n'y a pas de conflit entre la société Winning et la Soguipami, ni de tiraillements entre les deux directions. La Soguipami exploitait une carrière qui se trouve aujourd'hui dans le domaine concédé à Winning. En accord avec le consortium , la Soguipami continuera à exploiter la carrière dont la production sera vendue à Winning.

En outre, le Président Alpha Condé, a rappelé que pour le moment la Soguipami rattachée à la Présidence de la République, doit lui adresser un rapport annuel d'activités et de bilan de gestion. Une instruction déjà exécutée.

Le Chef de l'Etat et son Gouvernement tiennent à un climat des affaires sain, à la sécurité des investissements et des investisseurs et soutiennent sans faille tous les projets structurants pour la transformation et l'émergence économiques de la Guinée , le bien-être social des Guinéens et la prospérité du peuple de Guinée.

Tibou Kamara, Ministre d'Etat, ministre de l'Industrie et des PME, Conseiller Spécial du Chef de l'Etat