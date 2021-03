Des avocats refusent de rencontrer Mamadou Sylla: Qu'en dit le camp du Chef de file?

CONAKRY-Les collectif des avocats de la défense des détenus politiques ont opposé un "refus" de recevoir le chef de file de l'opposition et son cabinet. Comment le camp de Mamadou Sylla réagit-il ? Au sein de l'équipe du chef de file de l'opposition, on déplore cette attitude de la Défense de Chérif Bah, Ousmane Gaoual et compagnie.

"Nous avons pris une bonne décision qui a été d'ailleurs suggérée par certains avocats du collectif de saisir, officiellement, par le biais de leur coordinateur pour échanger sur des questions des personnes en détention à la maison centrale pour des faits politiques. Comme nous avons rencontré les personnes en détentions, il était tout à fait normal, à la suite des propositions et des initiatives que nous avons décidé d’engager de prendre langue avec les avocats de ces personnes pour avoir une attitude ou une efficacité dans l’action qui sera menée. Ils ont préféré décliner pour des raisons qui leur sont propres. Je ne ferai pas de commentaire sur ça, mais je déplore cette attitude parce que tout ce qui est en train d’être fait, ça va dans le sens de permettre à des personnes en détresse et dans des conditions difficiles de pouvoir recouvrer leur liberté le plus rapidement possible selon notre entendement", a réagi Bah Oury membre du cabinet du chef de file de l'opposition.

Mamadou Sylla est engagé des tractations pour renouer le fil du dialogue entre les acteurs politiques et obtenir la libération des détenus politiques. Mais elle se heurte à la lenteur de la procédure en cours et le refus de certains acteurs de l'opposition de s'inscrire dans sa démarche.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com