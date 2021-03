Cellou interdit de sortir du territoire : Qu'en pense Bah Oury ?

CONAKRY- L'empêchement de Cellou Dalein Diallo de sortir du territoire national continue de susciter des réactions dans la classe politique. C'est le cas de Bah Oury qui, interrogé sur ce sujet par un journaliste d'Africaguinee.com, a rappelé que le principe de la libre circulation des personnes est un "Droit Constitutionnel".

"Le principe de la libre circulation des personnes et de leurs biens, surtout la libre circulation des personnes est un Droit Constitutionnel. S'il y a des aspects qui font qu'un citoyen soit, pour une raison ou pour une autre, empêché de circuler librement, il faudrait que cela s'appuie sur des faits juridiques bien établis pour que nous ne soyons pas dans un état de non droit, mais que le Droit soit l'élément essentiel qui peut nous indiquer qui a droit à quoi et qui ne l'a pas", a réagi Bah Oury, interrogé par Africaguinee.com.

Cellou Dalein Diallo est interdit de sortir du territoire national. Ses avocats dénoncent une violation de l'article 15 de la Constitution guinéenne. Pour sa part Bah Oury fait observer qu'il est essentiel que le principe du respect du Droit ainsi que de ses règles soit porté à tous les niveaux des Pouvoirs.

"Il faut que le principe du respect du Droit ainsi que de ses règles soit porté à tous les niveaux, au niveau de toutes les autorités. Qu'elles soient judiciaires ou exécutives, elles doivent se conformer à ce principe. Parce que c'est comme ça que les fondamentaux de l'Etat de droit peuvent être respectés. Il ne faudrait pas que les choses soient à géométrie variable parce que cela peut induire des attitudes discriminatoires à l'égard d'un citoyen", a averti le leader de l'UDRG (Union des Démocrates pour la Renaissance de la Guinée).

