Cellou Dalein Diallo chez Elhadj Sékhouna : "Les raisons de ma visite…"

CONAKRY-Cellou Dalein Diallo était ce vendredi 19 mars 2021 dans la préfecture de Dubreka, où il a rendu visite au Kountigui, Elhadj Sekhouna Soumah qu'il présente comme "ami" de longue date.

"Au-delà de sa fonction et de son statut de Kountigui de la basse côte, Elhadj Sekhouna est un ami. Nos relations d'amitié datent depuis au temps du Général Lansana Conté. Malgré les péripéties de la vie politique, nous avons toujours gardé une excellente relation", a déclaré Cellou Dalein Diallo.

Le leader de l'UFDG était venu présenter ses condoléances au Chef coutumier de la Basse Guinée, qui a perdu un de ses fils. L'opposant explique qu'il est venu compatir aux douleurs de Elhadj Sekhouna et prendre part aux obsèques.

"C'est toute la basse Côte qui lui a investi de sa confiance pour lui désigner kountigui de cette région hospitalière qui accueille toute la Guinée. Lorsqu'il qu'il y a un événement douloureux, par respect des sages de la région et de son titre, je me devais venir lui présenter mes condoléances personnelles au nom de ma famille et au nom de mon parti et prendre part aux obsèques de son fils.

Lorsqu'on perd un fils à la fleur de l'âge, on est affecté, je suis venu exprimer mon soutien et joindre mes prières et bénédictions à celles de tous les musulmans qui sont là. Aussi, lui renouveler mon respect et ma considération pour tout ce qu'il fait pour rassembler et de réconcilier les guinéens compte tenu de son statut", a déclaré l'ancien premier ministre.

