Secteur de l'Assurance : LA "SAAR TAKAFUL", le nouveau produit innovant conforme aux exigences islamiques

En vue de satisfaire sa clientèle, la SAAR ASSURANCES SA a procédé au lancement du produit SAAR TAKAFUL. Lancé il y a de cela 4 mois, SAAR TAKAFUL est la solution d’assurance parfaitement conforme aux exigences islamiques et qui ne contient pas le Riba, ni jeu de hasard et ne fait pas de spéculations.

LA SAAR TAKAFUL est dirigée par des personnalités indépendantes réunies au sein d’un Comité de SHARIAH.

Au micro d’Africaguinee.com, le Directeur Général de la SAAR ASSURANCES SA nous explique la différence entre l’assurances classique ou conventionnelle et l’assurance islamique. (Interview)

AFRICAGUINEE.COM : Vous venez de lancer le produit SAAR TAKAFUL. Dites-nous de quoi il s’agit ?

Loïc ARMEL KENGNE WAFO : Le produit SAAR TAKAFUL est une solution d’assurance islamique. C’est-à-dire des produits d’assurances qui sont conformes aux exigences de l’islam. Nous l’avons lancé il y a à peu près 4 mois et il connait une véritable pénétration dans le marché. On peut dire que le produit a été lancé avec succès. Ce sont des produits d’assurance qui ne contiennent pas le Riba, qui ne contiennent pas le jeu de hasard et qui ne font pas des spéculations. En somme, il existe une sorte de partage des intérêts dont des pertes et des profits entre les assurés et l’assureur contrairement à l’assurance classique où lorsque l’assuré paie la prime d’assurance, il attend l’année prochaine pour renouveler s’il n’y pas de sinistre. Dans le cadre de l’assurance islamique, si vous souscrivez votre police d’assurance et qu’à l’échéance vous n’avez pas eu de sinistre, l’assureur fait un calcul de ce qu’il y a dans le fonds et vous restitue la part de l’argent qui est resté à la suite de tous les inventaires. Enfin de compte, c’est une solution d’assurance mutuelle dans laquelle la SAAR ASSURANCE SA n’est que le gestionnaire, la prime d’assurance reste la propriété des participants.

Quels sont les avantages de la SAAR TAKAFUL pour les clients ?

Le premier avantage de la SAAR TAKAFUL c'est qu’il permet de respecter les exigences islamiques, les convictions personnelles de nos clients. Parce qu’aujourd’hui, il y a sur le marché plusieurs personnes qui fuient le secteur des assurances parce qu’ils disent que le secteur des assurances est haram alors que si on leur propose quelque chose qui correspond à leurs convictions religieuses, elles y adhèrent. D’autant plus que, le fait de s’assurer est une recommandation du Prophète Mohamed Psl. Aujourd’hui, quand on a un produit comme celui-là, les populations se sentent rassurées. Le deuxième avantage, c’est le coût. C’est une assurance moins chère, mais surtout avec la possibilité de se faire rembourser une partie de sa prime. Troisième avantage de ce produit, c’est la célérité dans la gestion des sinistres dans la mesure où le fonds dispose d’une somme qui est toujours disponible, il n’y a pas de problème de trésorerie. Et le quatrième avantage, c’est la possibilité pour les assurés de rentabiliser leurs investissements. Parce qu’ici lorsque vous vous assurez, l’assureur joue un rôle d’investisseur avec vos fonds et les profits générés par ces investissements vous seront versés.

Est-ce que vous avez un public-cible ou tout le monde peut s’assurer à partir de ce produit SAAR TAKAFUL ?

Tout le monde peut souscrire, qu’on soit musulman ou non musulman, entreprise ou personne physique, commerçant ou cadre. Tout le monde peut souscrire aux produits d’assurance islamique.

Vous avez lancé une campagne de sensibilisation ce lundi 15 mars. Parlez-nous-en !

La campagne va durer une dizaine de jours avec pour objectif de faire savoir à la population qu’il est d’abord nécessaire de s’assurer et leur faire comprendre que si leurs convictions religieuses étaient un frein par le passé, aujourd’hui, ils ont une assurance qui respecte les exigences de l’islam et qui a un Comité de SHARIAH constitué de personnalités de haut niveau, indépendantes qui sont là pour veiller à ce que tout ce que nous faisons respecte les exigences de l’islam.

La SAAR TAKAFUL va-t-il se déployer à l’intérieur du pays ?

A ce jour, nous sommes en train de nous déployer massivement à l’intérieur du pays avec l’objectif de couvrir la totalité des préfectures d’ici le mois de juin 2021. Donc, une campagne pareille doit commencer dans la zone du Grand Conakry, mais très certainement, dans les semaines à venir, nous allons partir à l’intérieur du pays qui, de notre point de vue, est même la cible primordiale de nos produits parce que c’est là-bas qu’on a beaucoup de populations à sécuriser.

Un message aux guinéens et à vos clients ?

Tout ce que nous pouvons dire à nos clients, c’est que la SAAR ASSURANCES SA ne ménage aucun effort pour innover chaque jour et que nous restons à leurs dispositions non seulement pour nous améliorer mais aussi pour leur garantir que nous leur promettons de les octroyer toujours les meilleures qualités de services.

Comment est-ce qu’on peut contacter la SAAR ASSURANCES SA pour souscrire aux produits SAAR TAKAFUL ?

SAAR ASSURANCES SA dispose d’une cinquantaine de points de vente, rien que dans Conakry. Nous sommes actuellement présents dans les préfectures de l’intérieur du pays. Dans tous les grands points de la ville de Conakry nous avons un bureau et des guichets pour la souscription aux produits SAAR TAKAFUL.

Propos recueillis par Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 666 134 023