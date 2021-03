Les sociétés SPIC Guinée et Maconater SARL signent un contrat de construction des logements de réinstallation (LOT I)

L’entreprise Maconater SARL et la compagnie minière SPIC Guinée ont signé ce mercredi 17 mars 2021 un contrat portant sur la construction des logements destinés à la réinstallation des habitants du secteur de Tonginifilidy sous-préfecture de Douprou dans la préfecture de Boffa. Dans ce projet qui va durer 100 jours, plusieurs infrastructures seront construites pour recaser les communautés impactées. La signature a réuni les responsables des deux sociétés.

Tougnifilidy est une zone qui se trouve sur les emprises du port que la compagnie minière SPIC doit construire. Ainsi, pour la construction des nouveaux logements des populations impactées par l'extension du port, la société Maconater SARL, a été retenue au terme d'un appel d'offres, qui obéit au respect du contenu local. Les communautés de Tougnifilidy vont être réinstallées dans le district de Khoundindé, après la construction des ouvrages.

Le Directeur Général de Maconater SARL, s'est réjoui de la signature de ce contrat de construction de 29 bâtiments. Selon lui, c'est une journée historique. « C’est une joie immense pour nous aujourd’hui de nous retrouver avec cette grande entreprise étatique et bénéficier de la confiance de son PDG qui accorde une priorité pour les entreprises locales et communautaires. Nous allons constituer un trait d’union entre cette compagnie minière et la communauté », a promis Mamady Fadiga.

Ce projet écologique respectueux de l'environnement regorge de nombreux avantages. Le Directeur Général de la société Maconater SARL a expliqué que les bâtiments seront construits en briques faites à base de terre stabilisée. En plus d'être économique, ces briques sont écologiques et surtout garanties.

« Aujourd’hui c’est un grand jour pour Maconater SARL qui vient de signer ce contrat avec la société minière SPIC Guinée. A l’issu d’un appel d’offre qui a concerné exclusivement les entreprises communautaires, Maconater SARL a été retenue pour la construction de ce projet. Le premier lot va concerner 29 bâtiments, 29 toilettes, une Mosquée, un terrain de football, une rue d’un kilomètre, 23 lampadaires, deux puits améliorés et beaucoup d’autres ouvrages annexes qui vont couvrir ce grand projet », a détaillé Mamady Fadiga.

Pour la société Maconater SARL, c'est un défi qu'elle entend relever avec satisfaction. « C’est un défi qui nous a été lancé. Un défi sur le respect du contenu local, un défi du président de la république et de son gouvernement qui font du respect du contenu local une priorité aujourd’hui. C’est cette priorité accordée aux entreprises locales qui fait que Maconater SARL peut compétir avec les autres entreprises. Aujourd’hui les entreprises guinéennes ont la possibilité de signer de gros contrats avec des entreprises minières. Donc, nous avons ce défi à relever parce que nous devons donner raison au Président de la République et à son Gouvernement de donner la primauté aux entreprises nationales que nous sommes. L’autre défi c’est de mériter la confiance de SPIC Guinée qui après l’appel d’offre et les différentes études a misé sur Maconater SARL pour réaliser ce grand projet. Donc nous avons le défi de rendre ces ouvrages en respectant les termes d'exigences de qualité et en respectant le délai d’exécution des ouvrages », a assuré le Directeur Général de Maconateur SARL.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 666 134 023

Ci-dessous quelques images de la cérémonie de signature