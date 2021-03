La défense de Cellou proteste : "L'interdiction du Procureur de Mafanco est irrégulière…"

CONAKRY-La réaction du collectif des avocats de la Défense de Cellou Dalein Diallo, ne s'est pas fait attendre, suite à la sortie du procureur de Mafanco, Lansana Sangaré. Lequel a annoncé ce mercredi 17 mars lors d'un entretien avec votre quotidien en ligne, qu'il a ordonné l'interdiction de sortie du territoire contre le président de l'UFDG.

Le pool de la défense de la l'opposant proteste "énergiquement" contre cette mesure d'interdiction et annonce des actions fortes. D'autant que, selon elle, aucune notification n'a été adressée au leader de l'UFDG. Maitre Salifou Béavogui qui a été interrogé par Africaguinee.com, a averti qu'ils ne resteront pas les bras croisés face à cette interdiction qu'il considère comme attentatoire à la liberté d'aller et de venir de M. Diallo. L'avocat annonce une saisine auprès des instances supérieures et au besoin porter l'affaire devant le juge des référés pour faire sauter ces verrous.

"Le collectif par ma voix proteste avec la dernière énergie contre cette mesure d'interdiction qui aurait été prise depuis octobre et qui n'a jamais été notifiée à notre client (Cellou Dalein Diallo, ndlr). Elle est autant irrégulière dans la forme qu'au fond. Parce qu'en réalité, l'interdiction ne peut être entreprise que lorsqu'une personne a commis une infraction ou tente de le faire, mais veut se soustraire des poursuites judiciaires. Or, tel n'est guère le cas. Notre client est en Guinée, toutes ses sorties sont encadrées par des évènements nécessaires. Le premier déplacement qu'il a voulu faire, c'était par rapport aux funérailles de son ami et frère feu l'opposant Soumaila Cissé paix à son âme. Il avait été retourné sans que rien ne lui soit notifié.

Près de quatre mois après, avec sa désignation par l'international libéral d'aller le représenter aux funérailles de Hamed Bakayoko, et présenter ses condoléances au peuple ivoirien, il a été retourné et rien ne lui a été notifié. Plus grave, son passeport même qui est sa propriété privée lui a été confisqué. C'est après tout cela que monsieur le Procureur de la République nous parle d'une interdiction qu'il aurait signé depuis belle lurette. Lui-même reconnait que cette interdiction ne s'appuie pas sur la commission d'une infraction. Mais attendons de voir.

C'est une violation manifeste des droits d'aller et de venir de tout citoyen de rentrer et sortir librement du territoire. Comme tel, nous n'allons pas croiser les bras. Nous nous battrons administrativement et judiciairement parce que son interdiction n'est qu'un acte administratif. Le recours qui faille en la matière, c'est la saisine de ses supérieurs. Parce que cette interdiction qui est irrégulière tant à la forme qu'au fond, est attentatoire à la liberté d'aller et de venir de notre client. Donc, nous saisirons ses supérieurs hiérarchiques pour dénoncer ces comportements. Au besoin, nous serons devant le juge des référés pour faire sauter ces verrous. Nous allons continuer à nous battre".

