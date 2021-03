Kassory: "Notre Economie est l'une des plus dynamiques de la sous-région..."

CONAKRY-Bien qu'il vante la "bonne santé" de l'Economie guinéenne dont le "dynamisme" et la "résilience" sont, selon lui, reconnus, le Premier Ministre guinéen avertit que de nombreux défis restent à relever. "La croissance ne se mange pas", prévient Kassory Fofana.

17 points gagné au classement du doing business

"Depuis l'arrivée du Pr Alpha Condé à la magistrature suprême de notre pays, d'importantes réformes structurelles ont été menées pour améliorer le climat des affaires. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des observateurs étrangers. Un élan de renouveau commence à porter ses fruits. Nous pouvons noter qu'on a gagné 17 points au classement du doing business de la Banque mondiale. Sur la période 2010-2020, nous avons atteint un taux de croissance moyenne de 6%. Ce qui fait de la Guinée, l'une des économies les plus dynamiques de la sous-région et l'une des plus résilientes face à la Covid-19. Notre indicateur macroéconomique a été stabilisé, le secteur minier a été relancé et notre activité économique s'est renforcée. Nous avons cependant des défis à relever", a expliqué le Premier Ministre.

La croissance ne se mange pas…

Kassory Fofana promet de travailler avec le secteur privé pour répondre à la demande de plus en plus forte des guinéens. Pour ce faire, a-t-il dit, le volet des réformes visant le contenu local retiendra toute l'attention du gouvernement.

"J'aime souvent dire que la croissance ne se mange pas. La Guinée a une croissance extravertie quand on observe la réalité économique. C'est la raison pour laquelle nous allons travailler de concert avec le secteur privé et le pouvoir public pour que nous engagions des réformes en profondeur visant à stabiliser une part plus importante de la valeur ajoutée nationale en faveur du secteur privé guinéen. C'est à ce prix que nous pourrons répondre à la demande de plus en plus forte de nos concitoyens par rapport à l'emploi…c'est en cela que le volet des réformes visant le contenu local retiendra toute l'attention du gouvernement. Ça sera l'un des axes majeurs de l'action gouvernementale dans les mois à venir pour que la richesse créée en Guinée puisse profiter au maximum de guinéens. Nous nous y employons", indique le chef du Gouvernement guinéen.

Quand je sors dans la rue, j'ai parfois honte…

Kassory Fofana souligne qu'il a parfois honte lorsqu'il sort dans la rue. Pour inverser la tendance, le Premier ministre, déclare qu'il faut créer des champions. "Si nous réussissons cela, nous aurons créé les conditions d'une paix sociale et d'une harmonie dans la relation entre les gouvernants et les gouvernés. Dès fois quand je sors dans la rue, j'ai parfois honte. Je comprends les sollicitations de nos concitoyens qui disent : Ces gens-là parlent de gros chiffres, croissance élevée, mais où nous sommes ? Regardez les conditions d'habitats, nos conditions d'emplois, des conditions d'insalubrité générale dans lesquelles nous vivons. Tout cela pourquoi ? Parce que nous n'avons pas fait assez pour développer le secteur privé, pour créer des champions. Je suis heureux de constater que c'est dans l'agenda du Président de la République de créer des champions. Ce Guinée Business Forum permet de traduire cette ambition politique en réalité. Il n'y a pas d'économie au monde où la croissance, le développement se crée par des étrangers. Il faut créer des riches guinéens, il faut créer la richesse nationale", martèle Kassory Fofana.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com