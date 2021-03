Exclusif : Didier Six s’exprime sur la décision de la Ligue Française de football…

CONAKRY- La réaction du sélectionneur du Syli National de Guinée ne s’est pas faite attendre après le communiqué restrictif de la Ligue Française de Football professionnelle. Didier Six , en exclusivité au micro d’Africaguinee.com, est revenue sur cette décision des autorités du football français qui le prive de cinq joueurs clés pour les matchs qualificatifs de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2021).

Au micro d’un de nos reporters, le technicien français a tout de même promis d’aligner ‘’une équipe compétitive’’ en vue de la qualification à l’issue de ces confrontations cruciales face au Mali et la Namibie en cette fin du mois de Mars 2021.

‘’ Nous travaillons sur cette décision de la LFP française (…), je ferais un point sur cette questions dans les prochaines heures ou jours. De toutes les façons on aura une équipe compétitive pour les deux matchs à savoir le Mali et la Namibie’’ a précisé Didier Six.

Lire aussi- Didier Six ouvre son cœur à Africaguinee : ‘’ Je ne suis pas satisfait…’’

A la question de savoir si les joueurs concernés par cette restriction seront remplacés par les poulains de Lappé Bangoura qui ont fait, pour la plupart bonne figure lors du dernier Championnat d’Afrique des Nations (Médaillé de bronze), le technicien français est resté ‘’évasif’’.

‘’ Pour l’instant je ne sais pas mais tout compte fait, j’attends de faire le point avec mes adjoints et je donnerais ma décision finale comme je vous l’ai dit au départ’’, nous a confié l’ancien footballeur international français.

Une restriction administrative des autorités françaises touche des joueurs de premier rang du syli national de Guinée à l’image du virevoltant latéral gauche Sylla Issiaga (Lens, France), du jeune milieu de terrain Sow Saidou (Saint-Étienne, France), de Kanté Ousmane (Paris FC, France), de Conté Ibrahima Sory (Niort, France), et du meilleur buteur en activité de la Ligue 2 française Bayo Mohamed (Clermont, France), qui a réalisé 17 buts cette saison.

A suivre…

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 655 31 11 13