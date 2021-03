Eliminatoires CAN2021 : Une très "mauvaise nouvelle" pour le Syli national !

CONAKRY-A quelques jours de l’avant dernier match des phases qualificatives de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2021, le syli national de Guinée se trouve confronter à un énorme dilemme ! Cinq des vingt-trois joueurs retenus par le coach Didier Six face au Mali et à la Namibie resteront finalement en France. Faute à une restriction administrative de la Ligue de Football Professionnelle française.

Explications…

Les autorités françaises ont, depuis février, resserré les restrictions en matière de voyage en provenance des pays hors-Union Européenne imposant une « septaine » d'isolement à tous les voyageurs même dans les cas de tests PCR négatifs.

La circulaire 1749 de la FIFA en date du 5 février 2021 a levé l'obligation imposée aux clubs de libérer les joueurs dans les cas où les autorités gouvernementales du pays du club imposent un confinement égal ou supérieur à cinq jours, ce qui est le cas de la France, pour un retour de match international.

A l’initiative donc des présidents des Collèges de Ligue 1 et de Ligue 2, une consultation a été effectuée ce mercredi 17 mars auprès de l’ensemble des présidents de clubs concernant les joueurs hors équipe de France A susceptibles de participer à un match hors de la zone UE/EEE durant la prochaine période internationale du mois de mars.

‘’ En l’absence d’exonération de septaine pour les joueurs étrangers internationaux mis à disposition de leur équipe nationale et eu égard aux délais de réponse imposés par la règlementation internationale, les clubs de Ligue 1 Uber Eats et de Ligue 2 BKT ont décidé à l’unanimité ce mercredi 17 mars d’appliquer la circulaire FIFA du 5 février 2021 tenant compte des nombreuses restrictions de déplacement dans le monde’’ pouvait-on lire dans ce courrier de la LFP.

Dans ce contexte, les clubs ne mettront donc pas à disposition des sélections les joueurs étrangers convoqués pour des matchs hors de la zone UE/EEE durant la prochaine période internationale du mois de mars.

Dans le cas particulier de la sélection guinéenne, cette restriction frappe bien entendue des joueurs de premier rang à l’image du virevoltant latéral gauche Sylla Issiaga (Lens, France), du jeune milieu de terrain Sow Saidou (Saint-Étienne, France), de Kanté Ousmane (Paris FC, France), de Conté Ibrahima Sory (Niort, France), et du meilleur buteur en activité de la Ligue 2 française Bayo Mohamed (Clermont, France), qui a réalisé 17 buts cette saison.

Nous y reviendrons!

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tél. : (+224) 655 31 11 13