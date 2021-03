Conakry : Accrochages entre jeunes et forces de l’ordre à la Sig-madina...

CONAKRY- Les opérations de déguerpissements en cours dans la capitale guinéenne et ses environs ne se passent pas sans anicroches dans certains endroits. Ce jeudi 18 mars 2021, des jeunes du quartier ‘’populeux’’ de la Sig Madina, ont croisé le fer avec les forces de l’ordre.

Reconnue comme, étant un des bastions du parti au pouvoir, cette partie de la commune de Matam est le théâtre de quelques agitations depuis cette matinée.

Selon des témoignages recueillis sur place, tout est parti de ce que les habitants de ce quartiers osent appeler le ‘’ deux poids, deux mesures’’. Pour ce riverain du quartier de la Sig, tout ceci est parti d’un mécontentement de la part des citoyens contre les autorités du gouvernorat de la ville de Conakry et du patrimoine bâti public.

‘’Nous manifestons pour dire au président de la république de faire détruire les boutiques et magasins qui foisonnent dans la Sig. Elles sont installées ici en complicité avec le patrimoine bâti public. Tous les magasins et boutiques qui sont collés à nos habitations payent la rente à ce service. Ceci obstrue nos concessions et nous n’avons même pas ou parquer nos véhicules. Tout ceci en complicité avec certains agents du patrimoine bâti public qui sont sur le terrain. Aujourd’hui, nous nous levons pour que ces boutiques de pièces détachées qui sont sans intérêts pour nous quittent le quartier’’, nous a confié cet habitant du quartier Sig madina.

L’une des choses qui a aussi choqué l’opinion, aux dires de notre interlocuteur, c’est le fait de voir la belle famille du Gouverneur Mathurin Bangoura faire reconstruire au même endroit un bâtiment qui obstruerait le passage.

‘’ Ce bâtiment qui obstruait le passage, et qui a été détruit a été reconstruit de la plus belle des manières. Frustrés de voir ce deux poids deux mesures, les riverains du quartier ont relayé cette information qui est parvenue au niveau de la présidence guinéenne. Comme les gens ont compris que leur voix peut être écoutée, les jeunes du quartier ont manifesté pour que boutiques et magasins soient détruits puisque les habitants ne profitent pas des revenus de ces locations’’ a dévoilé ce riverain.

Dans ce quartier, qui jouxte le plus grand centre de négoce de la Guinée, plusieurs bâtiments d’habitation et autres lieux de commerce ont déjà été mis à terre.

