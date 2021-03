Nzérékoré : Le "prophète" Joël Krasso sensibilise sur l’importance de l'éducation

NZEREKORE-Le "prophète" Joël Krasso en séjour à Nzérékoré continue de sensibiliser sur l’éducation des enfants. A la tête de la fondation « Espoir et Vie », Joël Krasso dit avoir une large vision pour le développement de l’Afrique. Selon lui, ce développement ne passera que par l’éducation des enfants. Ce mardi 16 mars 2021, il a rendu visite à l’école primaire ‘’BM saint Jean’’, située au quartier Boma, dans la commune urbaine de Nzérékoré.

L’objectif de la visite était de sensibiliser les enfants, à prendre au sérieux les études pour être les futures cadres du pays et du continent. Il a aussi saisi l'occasion pour sensibiliser les parents d’élèves sur le rôle qu'ils doivent jouer dans l'encadrement de leurs enfants.

« L’évènement qui nous réunit aujourd’hui, entre dans le cadre de notre vision. Nous sommes là au sein de l’établissement, pour sensibiliser les enfants, sur l’importance de leur avenir qui veut dire l’école. Nous africains, généralement les gens ne préparent pas les enfants pour l’école. On les prend d’une manière brutale pour les envoyer à partir de 7 ans à l’école, sans leur dire exactement ce que l’école peut les apporter. Donc, ils voient l’école comme un problème. Or, si vous préparez l’enfant pour lui dire : l’école que tu vas fréquenter va faire de toi ministre ou ingénieur… l’enfant est heureux déjà. Donc, nous sommes à une phase de sensibilisation sur l'importance de l'éducation. On s’est dit aujourd’hui que Dieu a béni l’Afrique. Nous ne sommes pas pauvres. Nous avons aujourd’hui des ressources minières, et l’Afrique est un scandale géologique mais encore la Guinée. Et si nous voulons que la Guinée se développe, il faut des grosses têtes bien faites. Il faut amener l’enfant à comprendre, que lui-même s’il néglige l’école, il se détruit lui-même. Alors s’il veut devenir quelqu’un demain, il y a toujours un prix à payer. Le sacrifice, c’est d’abord prendre conscience de ce que nous sommes en train de faire. Une fois qu’il y a prise de conscience, on s’y met », a confié à l’entame le prophète Joël Krasso.

L’Afrique n’est pas pauvre, a-t-il ajouté précisant que la pauvreté de l’Afrique se situe sur le plan intellectuel. Selon lui, l'Afrique sera l'avenir du monde des affaires, dans quelques dizaines d’années. Il est temps que cette Afrique se lève à l’image de la Chine qui est de nos jours l’une des plus grandes puissances du monde, a-t-il martelé.

‘’Il faut que l’Afrique avance. Pour moi, nous devons être un puissant continent, mais on a un problème. L’éducation n’est pas mise en priorité. Et nous, nous passons dans les pays, non seulement pour sensibiliser les élèves et leurs parents, mais nous sensibilisons aussi l’Etat, pour leur dire que si nous pensons au développement, qui est vraiment quelque chose de très important, il faut valoriser l’éducation. Je suis touché d'entendre les gens dire que nous sommes pauvres. Quand on se dit pauvre, c’est un problème intellectuel. Ce n’est pas le pauvre qui manque des ressources, mais c’est un problème intellectuel. Alors, si nous les africains aujourd’hui, nous nous mettons la main dans la main et nous créons une sensibilisation, pour amener chaque enfant, ou chaque africain à aller à l’école, je pense bien à partir de ce principe-là, l’Afrique va bouger. Moi je veux voir une Afrique puissante comme la Chine. C’est possible ! Les chinois ont le plus grand marché que nous voyons aujourd’hui. Ils sont peuplés, nous aussi. Mais la différence entre nous et les chinois, c’est qu’ils ont la connaissance et nous nous en n’avons pas. Or le prochain grand marché que vise le monde des affaires c’est l’Afrique", a-t-il continué avant de lancer un message particulier aux parents d’élèves.

« Le message que j’adresse aux parents d’élèves, c’est d’envoyer les enfants à l’école et de les suivre. Parce que s’il y a un parent qui n’accorde pas de l’intérêt à l’éducation de l’enfant, cet enfant va sombrer. Envoyer un enfant à l’école, c’est un investissement. Ce que je demande aux parents, c’est qu’ils accordent d’abord de l’intérêt eux-mêmes à l'éducation de leurs enfants. Si un parent accorde de l’intérêt à l’éducation de son enfant, il prend la peine de veiller sur tout. Les fournitures scolaires etc. Même si le parent n’est pas intellectuel, parce que ce n’est pas parce que tu n’es pas intellectuel, que tu vas fabriquer un analphabète. Ce n’est pas parce que tu es pauvre que tu vas fabriquer des pauvres. Tout dépend de notre ambition, ce qu’on veut devenir demain est entre nos mains. C’est vrai que Dieu est là mais c’est entre nos mains. Un enfant qui sort d’ici, s’il n’a pas mangé, s’il est maltraité, pendant que nous volons des grosses têtes, ça ne marchera pas. J’ai pris le temps de mettre une association sur place avec les parents d’élèves. Nous allons travailler ensemble pour le suivi des enfants. Comment s’occuper des enfants ? Pour mieux pérenniser cette vision, c’est le suivie. Donc il faut avoir des personnes cibles. Et pour nous les personnes cibles ici, ce sont les parents », a-t-il lancé.

Après sa rencontre avec les parents d’élèves avec lesquels il a constitué une association, le prophète est passé salle par salle pour encourager les enfants à prendre les études au sérieux. Il a offert pleins de cadeaux aux enfants. L’association qui a été mise en place, a bénéficié d’une somme symbolique d’un millions de franc guinéens comme fond de caisse. Les parents d'élèves se sont réjouis de cet acte qu’ils ont jugé salutaire pour l’émancipation de l’éducation dans leur établissement.

SAKOUVOGUI Paul Foromo

Correspondant régional d’Africaguinee.com

A Nzérékoré

Tél : (00224) 628 80 17 43