Mamadou Sylla : "Sékou et Conté sont morts au Pouvoir, Alpha qui est là…"

CONAKRY-Engagé dans une démarche de rassemblement favorisant le dialogue et la paix, le Chef de file de l'opposition, a posé ce mardi 16 mars 2021, un diagnostic singulier sur le mal politique guinéen. Alors que la Guinée n'a jamais connu une alternance démocratique pacifique à la tête de l'Etat, Mamadou Sylla trouve bien une "explication".

"C'est le dialogue qui manque souvent surtout chez nous. Il y a une crise de confiance entre les acteurs de l'opposition et du Pouvoir. Or, aujourd'hui chaque pays a ses propres problèmes internes, y compris les Etats-Unis qui font face à la grave pandémie. C'est pourquoi le dialogue est nécessaire. Par exemple chez nous, les deux premiers présidents sont tous morts au Pouvoir. Le 1er, (Ahmed Sékou Touré, ndlr) a fait 26 ans, le second (Général Lansana Conté, ndlr) a fait 24 ans au Pouvoir. Celui qui est là (Alpha Condé, ndlr) se dit pourquoi pas lui aussi mourir au Pouvoir ? Voilà le problème", diagnostique Mamadou Sylla.

Lire aussi- La cinglante réplique de Me Baldé: " lorsque Mamadou Sylla a été détenu à la Maison centrale…"

Pour le chef de file de l'opposition, il faudrait que dans l'espace CEDEAO, le modèle du Niger puisse prévaloir partout.

"Il y a eu beaucoup de bruits, de tueries en Afrique autour des élections présidentielles. Je pense qu'on n'a pas besoin de ça. Surtout dans l'espace CEDEAO, il faudrait que le modèle du Niger de Mahammadou Issoufou, puisse prévaloir partout. Notre sous-région est très fragile, il y a trop de problèmes, il ne faut pas qu'on en rajoute. Je propose qu'on réfléchisse bien pour chercher la paix", préconise le leader de l'Union Démocratique de Guinée (UDG).

A suivre...

Africaguinee.com