Guinée : "Les mois à venir vont être durs…", alerte Kassory Fofana

CONAKRY-Les guinéens devront serrer davantage la ceinture ! Alors que de nombreux citoyens se plaignent déjà de la cherté de la vie, le premier ministre a averti ce mercredi 17 mars 2021 que les mois à venir vont être durs.

"Dans le contexte actuel de bouleversement des systèmes productifs et de l’activité économique de manière générale en raison de la Covid-19, la nécessité d’un cadre de dialogue structuré public et privé est plus que pertinente. Elle est rendue impérieuse pour renforcer la résilience de l’économie. Ce dialogue est indispensable en effet pour mieux cerner les obstacles, repérer les opportunités et concevoir les interventions pour l’amélioration significative de l’environnement des affaires et la promotion d’un meilleur développement du secteur privé.

L’objectif c’est d’aider le secteur privé à se développer. Nous, en tant que gouvernants nous ne sommes des créateurs de richesses. Notre rôle se limite à la facilitation pour que le secteur privé, créateur de richesses crée les richesses. Dois-je mentionner que, malgré la résilience dont nous faisons montre, les mois à venir vont être durs parce que les conséquences de la covid sur le plan international vont se ressentir.

Ceux du secteur privé le perçoivent déjà. Nous faisons face à une inflation importée. Pourquoi ? La contraction de l’activité économique ou de la demande globale a poussé tous les prix à la hausse, y compris les prix des services. C’est pour cela qu’on observe que le coût de transport des conteneurs a augmenté en Guinée. Résultats : les prix à la consommation vont augmenter.

Dans une situation économique nationale ou hélas, nous produisons peu, il faut le dire, à ce niveau nous avons moins de résilience que les pays voisins comme la Côte d’Ivoire où la protection nationale en terme agricole est très importante. Nous, à l’inverse, nous importons tout. Ça signifie que les défis sont importants. Dans une situation si difficile que celle-là, il n’y a que l’interaction entre le secteur privé et les pouvoirs publics pour pouvoir ajuster les situations pour s’en sortir", a déclaré le Premier ministre en marge d'ouverture de "Guinée Business Forum", initié par le département de l'industrie.

A suivre…

Siddy Koundara Dialllo

Pour Africaguinee.com