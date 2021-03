Exclusif-Pourquoi Cellou a été bloqué ? La révélation du Procureur de Mafanco…

CONAKRY-Pourquoi Cellou Dalein Diallo est empêché de sortir du territoire national ? Alors qu'il devait voyager pour Abidjan ce mardi 16 mars 21, le leader de l'Union des Forces Démocratiques de Guinée, a été sommé de "débarquer" de l'avion.

Interrogé ce mercredi 17 mars 2021, le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Mafanco, a indiqué que c'est lui qui a ordonné à la gendarmerie de bloquer l'avion. Mais pour quel motif ? Depuis longtemps, son Parquet a émis une interdiction de sortie du territoire contre Cellou Dalein Diallo. Cet acte a été déposé à l'aéroport.

"Il n'y a pas encore de procédure, mais son interdiction de sortie se trouve à l'aéroport depuis longtemps. Donc, ce n'est pas une procédure proprement dite. On l'a retourné purement et simplement, puisqu'il est interdit de sortie. C'est ça. Lorsque j'ai appris qu'il était à l'aéroport et qu'il voulait s'embarquer, je me suis renseigné auprès de la police de l'aéroport.

On m'a effectivement signalé sa présence, j'ai appelé la gendarmerie pour demander de bloquer l'avion. Parce que l'interdiction de sortie était déjà là-bas, il y a très longtemps. Donc, c'était seulement en application de cette interdiction. A part ça, on ne l'a pas arrêté, on ne l'a pas violenté, on lui a dit tout simplement de retourner à la maison", a confié en exclusivité à Africaguinee.com, le procureur Lansana Sangaré.

A la question de savoir pourquoi M. Diallo est interdit de sortir du territoire national, le magistrat a indiqué qu'il ne saurait le dire pour le l'instant.

Cellou Dalein Diallo qui était annoncé ce mercredi 17 mars 2021 aux funérailles du premier ministre de la Côte d'Ivoire, Hamed Bakayoko a été contraint de rester à Conakry. C'est la deuxième fois en trois mois qu'il soit bloqué à l'aéroport.

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

