Alpha Condé aux femmes : « Vous pouvez porter plainte contre votre propre mari… »

CONAKRY- Le mois de mars est consacré à la célébration de la femme. En Guinée, Alpha Condé a livré un message très particulier aux femmes de son pays.

Face aux nombreuses violences dont sont victimes certaines femmes, le Chef de l’État guinéen a brandi la menace de poursuites judiciaires contre les auteurs.

« J’ai toujours été sensible aux problèmes des femmes. Les violences sont certaines d’entre elles sont victimes dans le monde, surtout en Afrique sont d’un autre âge et totalement inacceptables. C’est pourquoi la nouvelle Constitution a instauré la parité homme-femme, interdit le mariage précoce, interdit les mutilations génitales féminines et toute forme de violence contre les femmes, y compris dans les ménages.

Ce qui veut dire qu’une femme peut valablement porter plainte contre son propre mari pour fait de violence », a lancé Alpha Condé.

De nombreux cas de viols sont souvent enregistrés à Conakry et dans les villes de l’intérieur du pays. Très souvent, les victimes préfèrent garder le silence. Une femme violée est considérée par certains comme étant une femme souillée.

Le Président Alpha Condé, invite désormais les femmes à briser le silence.

« Au lieu de considérer une femme violée comme une pestiférée, rejetée par la famille, il faut plutôt la considérer comme une victime à qui on doit accorder respect assistance.

J’appelle toutes les femmes victimes de violence, de quelque nature que ce soit, à briser le silence, car la loi est là pour elles, pour les protéger en vue de leur plein épanouissement », a indiqué le locataire du Palais Sékoutoureya.

Africaguinee.com