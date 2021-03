Patrice Pépé Loua, DG de la SEG : ‘’Nous ferons tout pour satisfaire nos populations"

Soucieux de l’amélioration de la desserte en eau potable pour les populations conformément aux volontés du Président de la République, Pr Alpha Condé et du ministre d’État en charge du secteur de l’Hydraulique, Papa Koly Kourouma, le Directeur Général de la Société des Eaux de Guinée (SEG) Patrice Pépé Loua, a effectué une visite de terrain avec son cabinet pour superviser les travaux de réparation des conduites d’eau.

Cette descente sur le terrain du numéro 1 de la SEG a lieu précisément dans la zone de Sangoyah. Accompagné de ses proches collaborateurs notamment les deux Directeurs Généraux adjoints monsieur Kémoko Cissé chargé de l’exploitation et de l’audit et monsieur Laye Mamady Chérif, chargé de l’infrastructure et du développement, Patrice Pépé Loua a tenu à expliquer les raisons de sa présence sur les lieux. Il a félicité les travailleurs et surtout les appeler à la vigilance.

"Nous sommes là aujourd’hui pour encourager nos collaborateurs techniciens dans le travail qu’ils sont en train de faire en ce qui concerne la réparation des fuites d’eau, puisque cela constitue un travail très important pour nos populations et pour notre société. Car comme je l’ai dit, cette perte d’eau liée aux fuites se situe autour de 40% de la production. Ce qui de facto prive 250 à 500mille foyers en eau potable par jour. C’est pourquoi, depuis le mois d’avril 2020, nous avons lancé la campagne de réparation des fuites d’eau avec pour objectif de récupérer cette perte afin de donner de l’eau potable au maximum de nos concitoyens. Au jour d’aujourd’hui, nous avons fait d’énormes progrès dans ce sens. Mais comme vous le savez, ce n’est pas un travail facile. Mais nous faisons et ferons notre mieux pour satisfaire nos populations.

Regardez par exemple à ce niveau sur la même conduite, à peine que nous avons réparé une partie défectueuse, un autre problème s’est posé cette fois par la faute de certains citoyens qui viennent nuitamment avec des pèles pour ramasser la terre sur les lieux déguerpis. Ce qui a percé cette partie de la conduite. C’est pourquoi nous demandons à nos agents d’être vigilants et à l’ensemble de la population de veiller à la sécurité des conduites", a lancé le Directeur Général de la SEG.

Après cette première étape, Patrice Pépé s’est rendue avec sa suite à la Tannerie où l’équipe technique a réparé 6 mètres défectueux de la conduite principale. Là, après avoir félicité les techniciens et ingénieurs pour les travaux en cours, il a tenu à rassurer les populations affectées par ces problèmes de la reprise du service de desserte dans les plus brefs délais. Le numéro 1 de la SEG a aussi profité de l’occasion pour rassurer l’ensemble des populations sur la continuité des services après les rumeurs de grève à la SEG.

"Je tiens également à rassurer l’ensemble de nos populations qu’elles doivent être tranquilles. Ces derniers temps, il y’a eu des rumeurs de grève au niveau de notre société. Et cela a créé la panique chez certains de nos abonnés pensant que l’eau va être coupée. Mais qu’ils restent confiants, car nous avons conscience de notre rôle de service public. Donc quelque soit ce qui arrive, quelque soit la situation, nous allons nous acquitter de notre devoir de fournir de l’eau à la population. La seule chose qui pourra nous empêcher de le faire, c’est quand nous n’avons pas les produits de traitement. Car nous donnons la vie et ces produits sont Indispensables", a rassuré Patrice Pépé Loua.

Emboîtant le pas à leur Directeur Général, les travailleurs trouvés sur les lieux ont exprimé leur satisfaction et leur gratitude envers le Directeur Général et son cabinet pour le temps qu’ils ont pris malgré leur occupation pour venir les encourager sur le terrain. C’est le cas de Mamady Bayo, technicien à l’agence de Matoto.

"Nous sommes réconfortés à plus d’un titre de cette visite inopinée de la Direction Générale, ça prouve à suffisance qu’elle est là pour nous et que nous sommes une famille. Donc, nous les remercions très sincèrement pour cet acte salutaire. Pour ce qui est des travaux en cours, comme vous le constatez, nous sommes à l'œuvre et cela va continuer jusqu’à ce que tout soit réglé", a promis ce travailleur de la SEG.

Les citoyens trouvés sur place ne sont pas restés en marge de cette action. Amadou Sidibé, citoyen de la localité a exprimé toute sa satisfaction pour cette visite. "Je crois nous devons encourager ces genres de comportement de nos cadres. Quand on voit des personnes d’État auxquelles on a confié des responsabilités venir en personne sur le terrain pour s’enquérir des réalités, on ne peut qu’encourager. Cette situation de fuite que vous observez là est occasionnée par des citoyens qui viennent la nuit pour prendre la terre sur les lieux déguerpis. Et cette situation nous prive de l’eau, ce qui est très rare ici. Mais nous sommes rassurés avec cette visite de la direction générale de la SEG", a affirmé ce citoyen de Sangoyah.

A noter que la Direction Générale de la SEG compte poursuivre cette campagne de réparation des fuites aussi longtemps que cela sera nécessaire pour le bien de nos populations.

Par Ibrahima Kalil Diallo