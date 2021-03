Dalein débarqué d'un avion : "C'est un simple imam, qu'il aille enseigner le Coran à Labé…"

CONAKRY- L'artiste reggae man guinéen reconverti en politicien n'a pas été tendre avec Cellou Dalein Diallo, "débarqué" ce mardi 16 mars 2021, d'un avion à l'aéroport international Conakry-Gbessia alors qu'il se rendait à Abidjan.

Elie Kamano a fustigé cette attitude humiliante du leader de l'UFDG, indiquant qu'à la place de Cellou, il aurait donné sa vie, que d'être rabaissé de la sorte.

"Lorsque je vous dis que Cellou Dalein est un simple poltron vous m'insultez. Comment un leader aussi charismatique au sein de la société peut accepter d'être descendu d'un avion à quelques minutes du décollage. A sa place j'aurais donné ma vie mais je n'allais jamais accepter d'être humilié de la sorte. Cellou n'est pas un politicien c'est un simple imam", a réagi le reggae man.

Il suggère au principal opposant d'Alpha Condé de rentrer dans son Labé natal pour enseigner le Coran.

"Qu'il aille à Labé enseigner le Coran et qu'il me donne la tête de l'UFDG il comprendra qu'il ne faisait pas de la politique, parce-que avoir la force de mobilisation et ne pas avoir les couilles d'affronter les abeilles, c'est tout simplement lâche", a tempêté l'artiste.