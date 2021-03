Congrès électif de la Féguifoot : Qui sont les soutiens de KPC ?

CONAKRY- La bataille pour le contrôle de la Fédération Guinéenne de Football (Féguifoot) est plus que jamais lancée. Chez les deux candidats en lice (Antonio Souaré et Kerffalla Camara KPC), chacun affûte ses armes. Le camp du candidat Kerfalla Camara ‘’KPC’’, peaufine déjà des stratégies pour le rendez-vous du 30 avril, jour prévu pour le congrès électif des dirigeants de la haute instance dirigeante du football guinéen.

Au micro d’Africaguinee.com, Lucien Beindou Guilao, directeur de campagne de KPC, candidat à la Présidence, a indiqué qu'un travail de "sous-marin" est en train d’être fait. Le but ? Occuper la présidence de la Féguifoot.

‘’Nous sommes en train de travailler, on a un comité stratégique en place. Nous travaillons dans tous les sens. Nous partageons nos idées et nous sommes en train de peaufiner notre stratégie qui ne saura connu que dans les jours qui suivent. Notre objectif, que cela soit su de tout le monde, c’est d’être à la tête de la Féguifoot’’ a lancé l’ancien ministre des guinéens de l’Etranger.

Parlant de soutiens à son candidat, l’ancien international guinéen de football, apporte une précision. ‘’On ne peut pas faire comme le fait le camp d’en face mettre nos soutiens en plein public. Nous travaillons en sous-marin et tranquillement. Les élections c’est encore pour le 30 Avril 2021, il y a du temps et nous sommes confiants’’, nous a confié Lucien Guilao, avant de lancer un message fort aux membres statutaires de la Féguifoot.

Message aux membres statutaires….

"Je dis à tous ceux qui sont intéressés par cette campagne pour l’élection de la FGF. Je les rappelle que c’est une compétition, ce n’est pas pour histoire de vie ou de mort, ce n’est qu’une compétition. S’il est question de vie c’est une histoire de vie de notre football guinéen ou si c’est une question de mort c’est une histoire de mort du football guinéen. Il n’y a pas besoin de s'adonner à des pratiques malsaines.

Nous souhaitons que la campagne se passe dûment en respectant la dignité humaine de chacun en respectant les règles de jeu en ce qui concerne les élections. De l’autre côté pour ce qui est des membres statutaires. Je leur dirais que nous souhaiterions qu’ils nous écoutent et qu’il n’y ait pas des préjugés. Ils n’ont qu’à lire nos programmes et de poser des questions. Ils verront que notre programme tient compte de tout le monde. Notre programme tient compte du bonheur du football guinéen, du bonheur des footballeurs et de tous les acteurs de l’écosystème de ce sport en Guinée", a assuré l'ancien ministre.

A suivre…

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 655 31 11 13