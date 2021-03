Cellou narre sa "mésaventure" : "la police a fait irruption dans l’avion…"

CONAKRY- Qu'est-ce qui s'est passé cet après-midi à l'aéroport international Conakry-Gbessia ?

Pour la seconde fois en trois mois, Cellou Dalein Diallo, a été empêché de sortir du territoire national. Pour quel motif ? Le concerné dit qu'aucune raison valable ne lui a été notifiée.

Alors qu'il avait reçu mandat de l’Internationale Libérale dont il est le Vice-président exécutif de représenter l'organisation aux funérailles de feu Hamed Bakayoko Premier Ministre de la Côte d’Ivoire, le principal opposant d'Alpha Condé a été bloqué à l'aéroport.

Cette fois-ci, le leader de l'UFDG avait fini de remplir les formalités et avait même pris place dans l'avion, prêt à partir. La suite ? L'opposant guinéen raconte la scène digne d'un film.

"À l’aéroport, j’ai pu cette fois-ci accomplir sans difficultés toutes mes formalités aussi bien au niveau de la compagnie qu’au niveau de la police des frontières. Je suis resté même une heure dans le salon business. Je me suis embarqué dans l’avion avec Nadia Nahman, ma Cheffe de cabinet vers 14h30.

Au moment de la fermeture des portes pour le décollage, la police a fait irruption dans l’avion et a discuté quelques minutes avec le personnel à bord qui m’a finalement notifié que la police exige mon débarquement. Je me suis exécuté et à la sortie un policier m’a retiré mon passeport. Une autre manière de gouverner autrement", a raconté Cellou Dalein Diallo.

Pour le moment, le gouvernement n'a pas encore réagi sur cet autre incident.

A suivre…

Africaguinee.com