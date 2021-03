Burkina : Un opposant proche de Blaise Compaoré "tacle" Alpha Condé…

OUAGADOUGOU-Proche du président déchu Blaise Compaoré et candidat "malheureux" à la présidentielle du 22 novembre, Eddie Komboïgo, devenu chef de file de l'opposition au Burkina Faso, a lancé des piques contre le dirigeant guinéen Alpha Condé, ce mardi 16 mars 2021, lors d'une visioconférence avec son homologue guinéen Mamadou Sylla.

Le leader du parti Congrès pour la Démocratie et le Progrès soutient qu'Alpha Condé-qui a brigué un troisième mandat controversé en octobre dernier en Guinée-, aurait pu, en tant qu'icône de l'opposition en Afrique, donner le bel exemple.

"Il faudrait que des grands frères comme Alpha Condé puissent donner le bel exemple parce que, vu la lutte qu'il a fait, c'est une icône à l'opposition (…) c'est bon de reprocher aux autres de n'avoir pas respecté leur constitution, c'est bon de donner l'exemple aux plus jeunes en disant voilà comment il faut mener la lutte… mais en politique, il faut avoir le courage de dire la vérité à ceux qui nous gouvernent", a lâché l'opposant Burkinabé.

Arrivée deuxième avec 15.54% des suffrages à la présidentielle du 22 novembre, Eddie Komboïgo est devenu le chef de l'opposition au Burkina Faso. Il critique les chefs d'Etat-dont Alpha Condé- qui changent de constitution pour rester au Pouvoir.

"Je n'ai absolument rien contre lui (Alpha Condé, ndlr), mais sur cet aspect, je pense qu'il est allé un peu trop. Si on dit que c'est deux mandats, c'est deux mandats, il n'y a pas trois mandats. Mais si on dit pourquoi pas 3mandats, 4 mandats, on va replonger encore dans l'insécurité que les populations craignent. Il ne faudrait pas que nous-mêmes acteurs politiques posions les bases de la division sociale et de l'incompréhension", a-t-il lâché.

La recherche de la paix, l'encrage de la démocratie, le développement dépendent des acteurs politiques, soutient-il, préconisant de travailler à ce que l'on respecte l'ensemble des textes pris pour organiser les élections.

"Si on veut éviter ce qui s'est passé dans la sous-région, aussi bien en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Mali, ailleurs, dernièrement au Niger avec des contestations, il faut que le code électoral soit assez clair et que les acteurs politiques respectent ce que le code électoral a dit. Si vous ne respectez pas les textes, vous voulez que les observateurs internationaux viennent au secours du pays, je crois que tous les acteurs doivent être suffisamment responsables et avoir en tête que la recherche de la paix dépend du respect des différents législatifs qui organisent les élections", a martelé l'opposant.

