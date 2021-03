Alpha Condé : "Maintenant quand je fais des nominations…"

CONAKRY-Déterminé à lutter contre les "travers" qui minent l'administration guinéenne, Alpha Condé décide de changer de "stratégie" en ce qui concerne les nominations.

"J'ai été très gêné quand des jeunes cadres m'ont appelé de Paris pour me dire : Président, on veut bien rentrer, mais comment peut-on rentrer quand il y a des gens qui disent que c'est grâce à moi qu'on t'a nommé et derrière leurs parents.

C'est pourquoi maintenant quand je fais des nominations, j'appelle moi-même je mets le numéro du décret. C'est lorsque le décret passe à la télévision qu'on sait que tel et tel autre est ministre. Personne ne peut appeler désormais pour dire à quelqu'un : c'est grâce à moi qu'on t'a nommé. Et tu deviens son obligé", annonce le Chef de l'Etat.

Alpha Condé dit avoir pris le temps d'observer ce qui se passe dans l'administration. Si avant, la situation politique, ne lui permettait pas d'agir, désormais ça ne serait plus le cas. Il siffle la fin du "copinage, du clientélisme, le trafic d'influence".

"J'ai beaucoup observé ce qui se passe dans l'administration. J'ai pris tout mon temps, mais la situation politique ne me permettait pas (...) je vous jure : tout ministre qui essayera d'utiliser les régies, il partira. Tout le monde est utile, mais personne n'est indispensable", a averti le dirigeant guinéen.

