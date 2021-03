Guinée Business Forum : Tibou Kamara annonce les "couleurs"…

Conakry le 15 mars 2021 - Le ministère de l’Industrie des Petites et Moyennes Entreprises, en collaboration avec le secteur privé, et la Société Financière Internationale (SFI), organise la réunion de lancement des travaux du Guinée Business Forum (GBF) le mercredi 17 mars 2021 à 10 heures à l’Hôtel NOOM.

Placé sous la présidence de Monsieur le Premier Ministre, Dr Ibrahima Kassory Fofana, cet atelier réunira des membres du gouvernement, les membres du comité de pilotage du GBF, des partenaires techniques et financiers, et l’ensemble des parties prenantes impliquées dans le processus d’opérationnalisation des reformes entreprises dans le cadre du GBF.

Au cours de cette première réunion, le comité de pilotage, composé d’acteurs issus du secteur public, du secteur privé et des partenaires techniques et financiers se penchera sur deux points principaux : le lancement de la révision du code des investissements, et l’opérationnalisation du décret D/2019/263/PRG/SGG portant sur le contenu local. Les discussions porteront sur également sur l’opérationnalisation du GBF. Il s’agira aussi de recueillir les contributions de toutes les parties prenantes, plus spécifiquement du secteur privé, principal bénéficiaire.

L’identification des modalités d’application du décret sur le contenu local, la présentation des axes et étapes de réformes du code des investissements, sont principalement les résultats attendus à l’issue des travaux de cette première réunion. La cérémonie connaitra plusieurs allocutions, dont celles de M. Monsieur Tibou KAMARA, Ministre de l’Industrie des Petites et Moyennes Entreprises et Conseiller Spécial du Président de la République, et de Dr Ibrahima Kassory Fofana, Premier ministre, Chef du Gouvernement.

À noter que la plateforme Guinée Business Forum a été mise en place depuis trois ans. Elle se veut avant tout un espace de dialogue entre l’Etat et le secteur privé guinéen. Les différentes reformes et recommandations issues de cette rencontre, permettront somme toute à la Guinée d’amorcer des séances de concertations régulières entre l’Etat et le secteur privé, afin d’améliorer l’environnement des affaires et de renforcer la compétitivité du secteur privé guinéen dans un contexte économique mondial lourdement éprouvé par la pandémie de la covid-19.

Le ministère de l’Industrie des Petites et Moyennes Entreprises