Déguerpissement: ‘’Makanera ne sera pas épargné ‘’, tranche Ibrahima Kourouma

COANKRY-Alors que les frères jumeaux "Makanera" s'opposent à la démolition de leur bâtiment sis à Nongo, le chef du département de la ville et de l’aménagement du territoire vient de mettre les points sur les ‘’I’’. Le Ministre Ibrahima Kourouma, martèle à qui veut l’entendre que toutes les habitations qui sont dans l’emprise d’une route vont être détruites.

Très intransigeant sur la question, il martèle que tous ceux qui sont sur l’emprise de la route vont quitter. ‘’ Si Makanera parle, ce n’est pas un problème. En tout cas, si son bâtiment est coché, et qu’il se trouve sur la route, il sera cassé, il n’y a même pas à discuter’’, a tranché le ministre de la ville et de l’aménagement du territoire.

Aux dires d’Ibrahima Kourouma, toutes les bâtisses qui n’ont pas encore subi les coups de la pelleteuse, et qui sont cochées, n’ont qu’à s’apprêter.

‘’Nous avons des machines par commune qui circulent et le mouvement des machines sont répartis de sorte à ce qu’elles travaillent par endroit. Tous les bâtiments qui sont cochés, il ne faut pas se leurrer, vont être cassés. Les machines viendront après avoir fait le tour et pour que tout le monde comprenne que ces engins reprendront le circuit. Les maisons qui n’ont pas été cassées vont être cassées. L’Etat guinéen travaille dans le cadre de créer des meilleures conditions de vie’’, nous a-t-il indiqué.

Personne n’est au-dessus de la loi, et elle s’applique à tous les citoyens, a-t-il aerti. " (…) Moi je ne réagis pas en fonction d’un individu, je fais un travail qui est clair en fonction de la mission qui m’est confiée. Le président demande à ce qu’on crée des conditions pour que le cadre de vie du guinéen soit correcte et cela commence par la récupération des domaines de l’Etat et aussi par le du respect des emprises’’ a lancé le ministre.

Ce programme de réaménagement de la capitale guinéenne, est cher au président Alpha Condé, dit-il. Pour lui, toutes les voies qui ont été libérées le long de ces emprises vont être refaites.

‘’Nous ne sommes pas dans une question de militant du parti, ministre ou président d’une institution. Nous ne sommes pas dans ça et nous sommes dans une situation de faire en sorte que tous les guinéens aient les mêmes avantages et qu’ils soient soumis aux mêmes règles. Donc, il n’y a pas d’exception. Je ne réagis pas parce que quelqu’un a parlé sur la toile. Cela ne m’intéresse pas. Je ne fais que d’appliquer la loi’’, a laissé entendre le ministre de la Ville et de l’aménagement du territoire en exclusivité au micro d’Africaguinee.om.

