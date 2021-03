Mélenchon "tance" Alpha Condé : "Plus de 10 ans après son arrivée au pouvoir…"

PARIS-Alors qu'Alpha Condé appuyé par ses soutiens vante son bilan d'une décennie de gouvernance, et affiche un optimisme quant à l'avenir de son pays, l'homme politique français Jean Luc Mélenchon lui oppose des chiffres "évocateurs". Le leader de la France Insoumise fait observer que "plus de 10 ans après l’arrivée d’Alpha Condé au pouvoir", la Guinée se classe toujours au 174ème rang sur 189 pour l’indice de développement humain.

"Plus de 10 ans après l’arrivée au pouvoir d’Alpha Condé, la Guinée se classe toujours au 174ème rang sur 189 pour l’indice de développement humain. Pourtant, d’énormes richesses sont issues de ce pays, notamment minières. Mais cette richesse n’est jamais redistribuée. Les Guinéens comme de nombreux peuples dans le monde veulent retrouver le contrôle sur leur démocratie, leurs richesses naturelles, leur économie. Les Français devraient prendre modèle sur leur courage", déclaré M. Mélenchon interrogé par le Monde.

Mi-septembre 2019, la Guinée était rentrée dans une série de gigantesques manifestations (souvent réprimées dans le sang) contre la réforme constitutionnelle engagée par Alpha Condé, à l'époque. La force de cette mobilisation s’explique par la cohérence des revendications, selon M. Mélenchon, qui soutient que la Guinée a rejoint la liste des pays du monde où le peuple est entré en révolution citoyenne

"Le peuple guinéen s’est opposé au referendum imposé par Alpha Condé en mars 2020 pour modifier la Constitution et se présenter à un troisième mandat. Cette séquence a vu les plus grandes manifestations dans le pays depuis des décennies. La victoire du « oui » à 90% est reçue comme une provocation. On le comprend. Le peuple guinéen est ensuite resté mobilisé contre la candidature d’Alpha Condé jusqu’aux élections d’octobre. Cela malgré une répression qui a fait des dizaines de morts dans ses rangs. La force de cette mobilisation s’explique aussi par la cohérence des revendications. La défense de la Constitution contre l’arbitraire du président a fédéré toutes les colères. Du coup, la Guinée a rejoint la liste des pays du monde où le peuple est entré en révolution citoyenne",

A suivre…

Africaguinee.com