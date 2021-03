Guinée/UFDG : Cellou Dalein Diallo marque encore des points…

CONAKRY- Fragilisé par l'incarcération de certains hauts dirigeants de son parti et la fermeture de ses bureaux, au lendemain de l'élection présidentielle, Cellou Dalein Diallo peut se "frotter les mains". Au sein de son parti, -UFDG- il continue de marquer des points, engrangeant des soutiens tout azimut.

L'opposant bénéficie du soutien des fédérations de l'Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) à l'étranger, notamment. Après les fédérations de l'Amérique du Nord, de l'Afrique, ainsi que des 10 fédérations de Conakry, c'est la coordination des fédérations du parti en Europe qui vient de renouveler sa confiance à Cellou Dalein Diallo.

"En 10 ans, vous avez fait de l’UFDG le plus grand parti politique de notre pays et l’un des plus grands de la sous-région ouest-africaine. Avec une politique d’implantation inégalée de nos jours, au-delà du territoire national, l’UFDG a su étendre ses forces et s’organiser en coordination dans les continents : Europe, Afrique, Amérique et Asie", mentionne la Coordination UFDG- Europe.

"Convaincues" de la victoire de Cellou Dalein Diallo à la présidentielle d'octobre, ces fédérations assurent qu'elles l'accompagneront jusqu'à la reconnaissance des résultats issus des urnes.

"Elle vous assure de son soutien indéfectible et vous exhorte à poursuivre le combat pour la libération de notre pays des mains du tyran et de son clan mafieux (…). Nous soutenons l’ensemble des efforts consentis de part et d’autre pour la libération des Prisonniers, nos Responsables, nos Collègues, nos Frères et nos Compagnons de lutte. Nous vous accompagnerons jusqu’à la reconnaissance des résultats sortis des urnes le 18 octobre (…) Nous restons mobilisés et prêts à suivre vos mots d’ordre jusqu’à la victoire finale", a-t-elle assuré.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com