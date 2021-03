Guinée : Tibou Kamara face à un nouveau "challenge"…

CONAKRY- C'est un secret de polichinelle ! Le marché guinéen est inondé de produits prohibés, certains sont fabriqués en Guinée, d'autres importés.

Cette situation est favorisée par le "laxisme" et "l'inertie" des autorités, d'une part, de l'autre, le comportement de certains commerçants "véreux" et "insouciants". Ce fléau n'est pas sans conséquences sur la santé des populations.

Face à l'ampleur du phénomène, Alpha Condé vient de mettre son conseiller personnel face à un défi. Le chef de l'Etat a instruit Tibou Kamara de diligenter des investigations en vue de fermer toutes les unités industrielles non agrées.

Pour ce faire, invite a été faite au Ministre d'Etat en charge de l’Industrie et des PME de travailler en collaboration avec les Ministres en charge de la Justice et de la Sécurité.

Ces investigations visent à identifier et procéder à la fermeture immédiate de toutes les industries et autres fabriques non agréées souvent à la base de la production de produits et aliments dangereux pour la santé des populations.

Rien que dans le secteur de la production des eaux minérales, en 2016, environ 250 sociétés de vente d’eaux minérales en sachet plastique, étaient recensées. A l'époque, les autorités avaient déclaré la guerre à certains "producteurs" ne répondant pas aux normes, mais la campagne n'avait pas fait long feu.

"L’eau et l’emballage sont tous incontrôlés. Cela n’obéit pas à un contrôle médical avant sa mise sur le marché. Le problème est à tous les niveaux", déclarait un officiel guinéen.

Africaguinee.com