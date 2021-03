Guinée-dégradation des routes : un "Programme d’urgence" de 637 milliards GNF

CONAKRY-Alors que 75% des routes nationales non revêtues sont en mauvais état et quasi impraticables en saison des pluies, un « Programme d’urgence » de l’entretien des routes est en gestation en Guinée.

Le programme dont coût total estimé à 637 milliards GNF, a été présenté cette semaine, par la ministre des travaux publics au gouvernement.

En Guinée, seulement 30% du réseau des routes nationales sont en bon état et 75% de routes nationales non revêtues sont en mauvais état et quasi impraticables en saison des pluies, selon les données routières de la banque mondiale.

Une situation qui s'expliquerait par le manque d’entretien régulier et à la vétusté de ces infrastructures. Ce programme d'urgence est réparti en 2 phases pour un coût total estimé à 637 milliards GNF.

La phase 1 s'étend de Mars à Juin 2021. Mais compte tenu de l’imminence de la saison des pluies, le Ministère entend recourir à la procédure accélérée du code des marchés publics pour l’exécution de cette 1ère phase sous forme d’un programme « d’urgence ».

A suivre...

Africaguinee.com