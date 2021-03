Comment mobiliser les recettes non fiscales ? le "Plan Marshall" de Alpha Condé…

CONAKRY-Dans le cadre de la mise en œuvre de la vision du "Gouverner Autrement", chère au Président Alpha Condé, le Ministre de l’Economie et des Finances a dévoilé un nouveau plan pour améliorer la mobilisation des recettes non fiscales.

Pour Mamadi Camara, la mobilisation des recettes non fiscales de l’État requiert la double participation, des services d’assiette pour la constatation, la liquidation et l’ordonnancement, d’une part.

D’autre part, de la Direction Nationale du Trésor et de la Comptabilité Publique pour le recouvrement. Les hautes autorités de l’Etat engageront par conséquent, les départements et services générateurs de recettes sur les objectifs de mobilisation qui leur sont assignés.

Lire aussi- Gouverner autrement : Cellou Dalein tance "amèrement" Alpha Condé…

Les recettes non fiscales sont constituées de recettes de l’immigration et de l’émigration, de recettes locatives, de produits de vente des documents administratifs, de produits de vente de matériels de transports, de recettes consulaires, de recettes des jeux, de droits et frais d’immatriculation des véhicules et engins, de frais judiciaires".

Une lettre du Premier Ministre notifiant l’objectif de recettes, parviendra dans les prochains jours à chaque Département. Celle-ci sera matérialisée par la signature d’un contrat d’objectif avec les différents chefs de Départements, a-t-on appris. "Il reviendra aux Ministres sectoriels de bien vouloir signer avec les Chefs de services techniques, des sous contrats de performance dont ils auront la charge du suivi et de l’exécution", a-t-il précisé.

Présenté aux membres du Gouvernement qui ont apporté leur soutien, ledit Plan sera exécuté en collaboration avec la Mission d’Appui à la Mobilisation des Ressources Internes de la Présidence (MAMRI).

A suivre…

Africaguinee.com