Guinée : Alpha Condé "revient" sur un décret…

CONAKRY- Le Président guinéen Alpha Condé, est revenu ce samedi 13 mars 2021 sur les dispositions du décret D 2014/029PRG/SGG du 10 Février 2014, portant création, attribution, organisation et fonctionnement de l’Agence de Promotion des Investissements Privés (APIP-Guinée).

Dans un nouveau décret lu ce soir sur les ondes des medias d’Etat, le dirigeant guinéen a redéfinit les attributions et fonctionnement de l'APIP-Guinée. Nous vous livrons la teneur de ce décret présidentiel :

Chapitre I : Dispositions Générales

Article 1er : l’Agence de Promotion des Investissements Privés (APIP-Guinée), est un établissement public administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

Article 2 : L’APIP-Guinée est placée sous la tutelle technique du ministère en charge de l’investissement et des partenariats publics privés et sous la tutelle financière du ministère de l’Economie et des Finances.

Chapitre II : Mission et Attributions

Article 3 : L’Agence de Promotion des Investissements Privés (APIP-Guinée), a pour mission la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de promotion de développement des investissements privés et l’appui au développement de l’entrepreunariat.

Elle est le noyau essentiel dans le dispositif d’appui au secteur privé et assure les fonctions de guide unique de l’investisseur.

