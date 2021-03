Disparition de Mariam Diallo : l'inquiétude grandit dans sa famille…

KINDIA-Disparue à la veille de son mariage, Mariama Diallo reste introuvable depuis plus d’une semaine. Alors que des interrogations demeurent sur cette disparition, sa famille apporte des précisions sur les circonstances. Interrogé par Africaguinee.com, Mamadou Bobo Diallo, le grand frère de Mariama, n'a pas caché son inquiétude, bien que l'enquête policière en cours ait permis de trouver une piste.

« Le vendredi, on avait fait une déclaration de disparition auprès de la DPJ. Ils sont en train de travailler. Pas plus tard qu’hier, vers 19 heures, j’étais avec des agents. Ils m’ont confié qu’ils commencent à avoir un début de piste. Mais, pour l’instant, je ne sais pas cette piste et où est ce qu’elle va mener. Nous restons encore dans l’inquiétude tout en priant Dieu que notre sœur soit saine et sauve là où elle est », a-t-il expliqué.

S'agit-il d'une fugue ? Son frère écarte cette hypothèse. « Dans la famille, Mariama Diallo n’avait aucun prétendant. J’ai eu la chance de rencontrer son fiancé au mois de décembre 2020 à l’intérieur du pays. C’est là où j’ai trouvé le jeune, ils étaient ensembles, elle me l’a présenté. Donc, oui, elle était constante. Toute la famille était d’accord avec le mariage » a-t-il ajouté. Selon ses explications, Mariama Diallo a été perdue de vue dans la matinée du vendredi 4 mars alors qu’elle cherchait à rentrer à Kindia ou elle devrait regagner la famille pour célébrer son mariage.

« Elle est venue chez sa grande sœur le 3 mars pour les derniers préparatifs de son mariage. Elle est arrivée vers 13 heures et a fini vers 18 heures. Elle voulait repartir le même jour, mais sa sœur lui dit de rester compte tenu du mauvais état de la route et le problème d’insécurité qui se pose. Elle lui a proposé de passer la nuit chez elle. Et c’est ce qu’elle a fait. Sa grande sœur habite à Sangoyah avec son époux. Maintenant, le lendemain matin, après la prière de l’aube, elle est sortie de la maison pour aller s’embarquer à la gare routière de Kindia sise à Entag. Quarante minutes après son départ de la maison sa grande sœur a tenté de l’appeler au téléphone, mais elle était injoignable. Son téléphone sonnait mais elle ne décrochait pas.

Sa grande sœur devrait aller à Madina pour faire le test covid et moi-même, je devrais m’y rendre parce qu’on devrait aller ensemble à Kindia. On s’est retrouvé à Madina, mais il y avait une désorganisation totale pour le test. J’ai finalement fait le test ailleurs et sa grande sœur a patienté jusqu’à 12 heures. Elle a fait le test et a continué à faire d’autres courses dans le cadre des préparatifs pour le mariage. Dans l’après-midi, elle a cherché à appeler la fille, mais ça n’a pas passé. C’est ainsi qu’elle a appelé la famille à Kindia pour demander si elle était arrivée, on lui a dit qu’elle n’était pas encore arrivée alors qu’elle avait bougé depuis 7 heures. C’est ainsi qu’on a alerté les gens », a relaté ce membre de la amille de Mariama Diallo.

L'inquiétude ne cesse de grandir chez les proches de cette fille qui devrait se marier le dimanche 7 mars 2021. "Nous gardons la foi et nous espérons qu’on va retrouver la fille saine et sauve », a espéré Mamadou Bobo, grand frère de Mariama Diallo.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 664-72-76-28